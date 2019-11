Rick Parfitt : le guitariste de Status Quo décédé

Copyright de l’image STATUS QUO Image caption Le guitariste Rick Parfitt est décédé à l'âge de 68 ans dans un hôpital en Espagne

Le guitariste de Status Quo, Rick Parfitt, est décédé à l'hôpital en Espagne à l'âge de 68 ans, a déclaré son manager.

Le partenariat musical de Parfitt avec Francis Rossi a duré cinq décennies. Il a fait de Status Quo l'un des groupes les plus durables du rock britannique.

Il est mort d'une infection sévère après être allé à l'hôpital jeudi suite aux complications d'une blessure à l'épaule.

Il devait lancer une carrière solo avec un album et une autobiographie prévue pour 2017.

Status Quo a trouvé un succès mondial avec Rockin 'All Over The World.

Whatever You Want, co-écrit par Parfitt et sorti en 1979, est devenu l'un des plus grands succès du groupe.

En octobre dernier, Rick Parfitt avait dit qu'il n'allait plus se produirait avec sa bande après avoir souffert d'une crise cardiaque en été.