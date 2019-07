Tony Blair s'engage contre le Brexit

Copyright de l’image AFP Image caption Tony Blair, Premier ministre de 1997 à 2007

L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a annoncé lundi sa décision de replonger dans l'arène politique et de se "salir les mains" pour combattre le Brexit.

"Ce Brexit m'a directement motivé pour être plus impliqué dans la politique. Il faut se salir les mains, et je vais le faire. Je sais que dès que je vais mettre la tête dehors, je vais me prendre un flot de critiques, mais cela me tient vraiment à cœur ", explique Tony Blair, 63 ans, Premier ministre de 1997 à 2007.

Dans un entretien avec le Daily Mirror, M. Blair, à la tête du parti travailliste de 1994 à 2007, a précisé qu'il n'entend cependant pas briguer un siège de député lors des prochaines élections législatives du 8 juin.

"Je ne veux pas me retrouver dans la situation où je n'aurais rien dit dans ce moment historique, car cela signifierait que je n'ai rien à faire de ce pays. Et ce n'est pas le cas", a-t-il dit.

