Cinéma : la star de "Mission Impossible" décédée

Martin Landau, acteur américain et star de la série télévisée "Mission Impossible" est décédé samedi à Los Angeles, à l'âge de 89 ans.

"Nous avons l'immense chagrin d'annoncer la mort de l'acteur iconique Martin Landau qui venait de célébrer son 89e anniversaire", a indiqué dimanche dans un communiqué son agent Dick Guttman.

Né en 1928 à New York, il avait commencé sa carrière professionnelle comme artiste de bandes dessinées pour des journaux new-yorkais, tout en se produisant au théâtre "off Broadway".

En 1955, l'acteur a été sélectionné avec Steve McQueen, sur 2.000 candidats, lors d'une audition du studio Lee Straberg.

Il va tenir plusieurs rôles de second plan sur grand écran, notamment en 1959 dans un des plus célèbres films d'Alfred Hitchcock, "La mort aux trousses".

Landau va connaitre un large succès grâce à la série télévisée "Mission Impossible", dans lequel il incarne Rollin Hand et dans laquelle joue aussi sa première épouse, Barbara Bain.

Quelques oscars

En 1968, il est nominé pour trois Emmy Awards et un Golden Globe.

Dans les années 1970, il joue dans la série de science-fiction britannique "Cosmos: 1999", toujours avec Barbara Bain avec qui il a deux enfants : l'actrice et danseuse Juliet Landau et la productrice et réalisatrice Susan Landau Finch. Le couple a divorcé en 1993.

Martin Landau a été nominé en 1988 pour l'Oscar du meilleur second rôle en interprétant un sympathique homme d'affaires dans le film de Francis Coppola "Tucker".

Il est nominé une deuxième fois l'année suivante pour son rôle dans "Crimes et délits" de Woody Allen.

En 1994, il décroche l'Oscar du meilleur second rôle pour le film de Tim Burton, "Ed Wood" dans lequel il incarne une ancienne gloire du cinéma d'horreur, Béla Lugosi, un personnage à la fois émouvant, drôle et mystérieux.