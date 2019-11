Image caption Le conservateur Sebastian Piñera a été élu dimanche président du Chili

L'ex-chef d'Etat conservateur Sebastian Piñera a remporté dimanche l'élection présidentielle au Chili.Il succédera à la socialiste Michelle Bachelet, qui ne se représentait pas. Ce résultat confirme le virage à droite de l'Amérique latine.

Selon des estimations diffusées par l'autorité électorale chilienne (Servel), basées sur le dépouillement de plus de 99% des votes, M. Piñera a obtenu 54,57% des voix, contre 45,43% pour son adversaire.

"Nous avons subi une défaite douloureuse", a reconnu le sénateur Alejandro Guillier, 64 ans, moins de deux heures après la fermeture des bureaux de vote. Annoncé comme très serré, le scrutin a finalement tourné très nettement à la faveur de l'ancien président (2010-2014) et milliardaire, âgé de 68 ans.

"Au premier tour, nous avons obtenu moins de votes qu'attendu et au second tour plus que prévu", s'est réjoui Sebastian Piñera, dans une allocution prononcée au côté de son rival qui a promis de diriger "une opposition constructive".