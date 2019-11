Etats-Unis: un train tombe sur une autoroute

Image caption Le train 501, qui assurait la liaison entre Seattle et Portland, a déraillé vers 7h40 locales (16h40 en France) en passant sur un pont ferroviaire surplombant l'autoroute I5.

Six personnes sont mortes et une centaine d'autres ont été blessées lundi dans l'accident spectaculaire d'un train de passagers qui a terminé sa course sur une portion d'autoroute dans le nord-ouest des Etats-Unis.

Un train, qui assurait la liaison entre Seattle et Portland, a déraillé vers 07H40 locales (15H40 GMT) juste avant de passer sur un pont ferroviaire surplombant l'autoroute, au nord d'Olympia, la capitale de l'Etat de Washington.

Au total, 77 passagers et sept membres d'équipage se trouvaient à bord du train, selon le nouveau décompte des autorités locales.

C'était le voyage inaugural de ce train qui parcourait pour la première fois un trajet plus rapide et est arrivé dans un virage à plus de 128 kilomètres/heure.

Le convoi de 12 voitures et deux locomotives s'est désagrégé sous l'impact et plusieurs compartiments sont tombés de part et d'autre du pont, tandis que d'autres ont terminé leur course en travers des rails.

"Nous venions de passer la ville de DuPont et je pense qu'on arrivait dans une courbe", a témoigné un passager, Chris Karnes. "Tout d'un coup, on a entendu des grincements et on s'est sentis descendre une colline. Puis on a été propulsé sur le siège devant nous, les fenêtres ont explosé, on s'est arrêté, de l'eau coulait du train et les gens hurlaient".

Sur Twitter, le président américain Donald Trump a évoqué l'accident qui montre selon lui la nécessité pour le Congrès d'approuver un plan national de modernisation des infrastructures. "Nos routes, nos ponts, nos tunnels, nos chemins de fer (et d'autres) tombent en ruine! Plus pour longtemps!", a-t-il écrit.