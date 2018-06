Migrants : l'Italie se félicite de la "solidarité" de l'UE

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le chef du gouvernement italien s'est réjoui de l'accord de l'UE sur les migrants.

Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien a apprécié l'accord à Bruxelles des 28 pays membres de l'UE sur la gestion des flux migratoires.

A sa grande satisfaction, l'accord prévoit "une approche intégrée" avec "une Europe plus responsable et plus solidaire".

Le compromis de l'Union européenne a décidé de "la possibilité de créer des plateformes de débarquement dans les pays tiers" sous l'autorité du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR).

Des centres d'accueil seront également créés "avec une gestion collective européenne".

Les bateaux des ONG sont aussi priés de respecter les lois et de "ne pas interférer avec les opérations des garde-côtes libyens".