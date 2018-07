Copyright de l’image Getty Images Image caption Theresa May et Donald Trump à Londres

En visite à Londres, le président américain Donald Trump, assure n'avoir aucun désaccord avec Londres sur l'attitude à adopter sur le Brexit.

Cette mise au point survient au lendemain de la diffusion d'un entretien au Sun très critique sur la stratégie de la Première ministre britannique Theresa May.

"Quoi que vous fassiez me va", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec Mme May, assurant n'avoir jamais critiqué cette dernière, et dénonçant une nouvelle fois ce qu'il appelle les "fake news".

Dans l'interview, Trump laisse entendre que ce projet ne correspond pas au vote des Britanniques qui se sont prononcés en faveur d'un départ du bloc européen.

"Je ne sais pas si c'est ce pour quoi ils ont voté. Les gens ont voté pour rompre" les liens avec l'UE, a-t-il dit.

Donald Trump a entamé jeudi une visite de travail de 48 heures au Royaume-Uni.

L'occasion pour les deux pays de redéfinir leurs liens historiques et privilégiés.

Elle s'inscrit dans le cadre d'une tournée européenne qui se conclura par un sommet bilatéral historique avec le président russe Vladimir Poutine, lundi à Helsinki.

Des manifestations anti-Trump sont organisées dans la capitale anglaise.