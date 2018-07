Un but d'Eden Hazar qui coûte très cher

Copyright de l’image AFP Image caption Eden Hazard, capitaine de l'équipe de Belgique

Une enseigne d'électroménager devra rembourser de nombreuses télés achetées lors de la coupe du Monde.

Samedi, lors de la petite finale pour la troisième place contre l'Angleterre (2-0), une réalisation tardive d'Eden Hazard à la 82ème minute va redonner le sourire à de nombreux supporteurs belges.

Ils se verront rembourser l'achat de leurs postes téléviseurs par l'enseigne d'électroménager Krëfel.

Cette opération concerne des milliers de clients dans le cadre d'une campagne pour le Mondial-2018 en Russie.

Dans une opération de séduction face à la clientèle, Krëfel s'était engagé à rembourser les téléviseurs de plus de 55 pouces achetés entre le 26 avril et le 17 juin si la Belgique inscrivait plus de 15 buts lors de la compétition.

La campagne qui a fait beaucoup parler d'elle était au cœur de toutes les spéculations jusqu'à la petite finale Belgique-Angleterre.

Malgré qu'elle doive ouvrir le tiroir-caisse pour rembourser de nombreux clients, l'enseigne d'électroménager Krëfel a célébré ce sacre de l'équipe belge à travers un tweet.

Ignorer Twitter publication par @Krefel NOUS L’AVONS FAIT! 🇧🇪 Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie ! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision ! pic.twitter.com/0BVckcjeBQ — Krëfel (@Krefel) 14 juillet 2018

En réponse à ce tweet, Eden Hazard s'est dit désolé sans doute d'avoir contribué au remboursement des achats effectué par de milliers de Belges chez Krëfel.

Selon la presse belge Krëfel remboursera ses clients bons parieurs sous forme de bons d'achat.