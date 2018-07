Cinq faits fascinants sur le cerveau humain

L'homme est encore loin de comprendre parfaitement le fonctionnement du cerveau, un organe assez complexe responsable de notre identité.

Le cerveau est un organe complexe.

Responsable de notre identité, elle contrôle notre respiration, identifie le plaisir et la douleur et berce notre imagination. Pourtant, nous en savons encore très peu à ce sujet.

Natalie Bushe s'est jointe aux experts du récent Hay Festival pour faire un voyage fantastique autour du cerveau.

1. Endommager votre cerveau pourrait ne pas vous tuer, mais peut changer votre comportement

En 1848, Phineas Gage, contremaître de la compagnie de chemin de fer américaine, a été victime d'un accident anormal lorsqu'un bourroir lui a traversé la tête pendant qu'il préparait des explosifs.

Il a survécu à l'accident avec relativement peu de dommages physiques durables en dehors de la cécité d'un œil, mais ses amis ont remarqué qu'après l'accident, Phineas Gage, autrefois poli, gentilhomme et prévenant, était devenu impoli, odieux et irresponsable.

Lors de l'accident, la zone préfrontale de son cerveau avait été endommagée, ce qui a aidé les scientifiques à comprendre que des dommages à cette zone spécifique pouvaient entraîner des changements de comportement.

2 . Il y a trois types de mémoire

L'écrivain et consultant en science Helen Thomson, auteur de Unthinkable : Un voyage extraordinaire à travers les cerveaux les plus étranges du monde, explique qu'il y a trois stades de mémoire:

La mémoire sensorielle : la première à entrer dans votre cerveau.

La mémoire à court terme : elle saisit ce à quoi vous êtes en train de penser.

La mémoire à long terme : offre la facilité du "voyage dans le temps", un voyage mental vers le passé en traitant les expériences.

3. Le cerveau a une incroyable capacité à réparer - et se reconnecter - lui-même

Bien qu'on pensait autrefois que le cerveau était "fixé" depuis la naissance, avec un nombre déterminé de cellules et de circuits neuronaux, on a découvert qu'il est capable de compenser certains déficits après une blessure ou une déficience et de se reconnecter.

Cette "neuroplasticité" permet l'apprentissage de nouvelles compétences et la redistribution de nouvelles cellules cérébrales.

Les preuves de la neuroplasticité peuvent se retrouver chez des patients se remettant d'un AVC et même dans la création de nouvelles voies neuronales chez des toxicomanes réhabilités.

Si les lésions neuronales surviennent avant l'âge de cinq ans, la capacité de réorganisation cérébrale est plus grande.

4. le cerveau rebelle et accéléré des Ados

La "démonisation" des adolescents pour leur comportement a eu lieu depuis l'époque de Socrate.

Mais le professeur Sarah-Jayne Blakemore, auteur de Inventer nous-mêmes : La vie secrète du cerveau des adolescents, soutient que le cerveau des adolescents devrait être nourri et célébré pour sa vulnérabilité et sa créativité extrême alors qu'il subit un développement considérable.

Le comportement de recherche de sensations chez l'adolescent augmente entre l'âge de 10 ans et la fin de l'adolescence, culminant à 19 ans et diminuant à partir de 20 ans.

On pense qu'il peut y avoir un but à cette évolution qui vise chez l'adolescent à s'affirmer, à devenir indépendant à avancer dans la hiérarchie sociale.

Et ce n'est certainement pas unique aux humains - un comportement similaire a été observé chez d'autres espèces comme les rats, les souris et les singes.

5. Les "neurones miroirs" nous aident à ressentir de l'empathie

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous moquez de regarder un match de football palpitant à la télévision, ou si vous avez envie de pleurer quand quelqu'un d'autre est triste ?

Cette empathie trouve son origine dans les "neurones miroirs", découverts par Giacomo Rizzolatti en 1991.

Principalement trouvé dans la zone de planification motrice dans le cerveau des macaques, des études ultérieures les ont trouvées chez l'homme.

Les neurones ne sont pas uniquement confinés aux zones de mouvement du cerveau, mais peuvent être trouvés dans les zones concernées par les émotions, les sensations et les intentions.

Ils sont déclenchés lorsque vous bougez et quand vous voyez quelqu'un bouger, ce qui entraîne une imitation inconsciente de l'action.

Vous pouvez tester la théorie en tirant votre langue face à un bébé et vous verrez la réponse.

En répétant ou reflétant un mouvement, nous partageons l'expérience des autres et par conséquent leurs sentiments.

Les neurones miroirs nous aident à interpréter, comprendre et partager les actions des autres.

