L'effondrement d’un barrage au Laos fait plusieurs victimes

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Laos multiplie la construction des barrages

Des centaines de disparus et plusieurs morts enregistrés après l'effondrement d'un barrage du Laos.

Des centaines de personnes sont portées disparues et plusieurs sont mortes après l'effondrement d'un barrage hydroélectrique en cours de construction au Laos, provoquant des inondations qui ont emporté des maisons.

Les autorités ont dépêché des bateaux pour aider à évacuer les habitants du district de San Sai, dans la province d'Attapeu, où se trouve le barrage hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy.

L'entreprise qui construit le barrage a déclaré que de fortes pluies et des inondations ont provoqué l'effondrement et qu'elle coopérait avec le gouvernement pour aider à sauver les villageois.

"Nous gérons une équipe d'urgence et planifions d'aider à évacuer et sauver les habitants des villages proches du barrage", a déclaré un porte-parole de SK Engineering & Construction à Reuters par téléphone.

Le barrage s'est effondré lundi à 20 heures, libérant d'un coup près de 5 milliards de mètres cubes d'eau.

Plusieurs centaines de personnes sont portées disparues et des maisons ont été emportées, a rapporté l'agence de presse Lao.

Le Laos, Etat communiste, un des pays les plus pauvres et les plus secrets d'Asie, a pour objectif de devenir la "batterie de l'Asie" en vendant de l'électricité à ses voisins à travers une série de barrages hydroélectriques.

Les groupes de défense de l'environnement ont depuis des années exprimé leurs inquiétudes concernant ces ambitions hydroélectriques.

Les ONG mettent en avant l'impact des projets sur la flore et la faune ainsi que sur les économies locales et les communautés rurales.