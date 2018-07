Il y aurait un lac sur Mars

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il y aurait de l'eau liquide dans le sous-sol de Mars

Des chercheurs ont indiqué avoir trouvé des preuves de l'existence d'eau liquide sur Mars.

Ce "lac" situé sous la calotte polaire sud de la planète rouge mesure environ 20 km de large et serait à moins de 1,5 km en dessous de la croute.

Des recherches antérieures ont trouvé des signes possibles d'écoulement d'eau liquide intermittente sur la surface martienne, mais c'est le premier signe d'un plan d'eau persistant sur la planète à ce jour.

Des bancs de lacs comme ceux qui ont été explorés par l'équipe de recherche de Curiosity de la Nasa étaient présents à la surface de Mars dans le passé.

Cependant, le climat de la planète s'est refroidi à cause de sa fine atmosphère, laissant la majeure partie de son eau enfermée dans la glace.

La découverte a été faite en utilisant Marsis, un instrument radar à bord de l'orbiteur Mars Express.

Le lac se trouve sous la glace près du pôle sud de Mars

"Ce n'est probablement pas un très grand lac", explique le professeur Roberto Orosei de l'Institut national italien d'astrophysique, qui a dirigé l'étude.

Marsis n'a pas été en mesure de déterminer la profondeur de la couche d'eau, mais l'équipe de recherche estime qu'elle est d'au moins un mètre.

"C'est au moins un plan d'eau, un lac, pas une sorte d'eau de fonte remplissant un espace entre la roche et la glace, comme cela arrive dans certains glaciers sur Terre", a ajouté le professeur Orosei.

Mars Express sondant la surface de la planète. Les résultats du radar Marsis ci-dessus.

Comment le lac a-t-il été trouvé?

Les instruments radar comme Marsis examinent la surface et le sous-sol immédiat de la planète en envoyant un signal et en examinant les données collectés.

La ligne blanche continue en haut des résultats radar indique le début du dépôt stratifié sud-polaire; une accumulation filo-pâteuse de glace d'eau et de poussière.

En dessous de cela, les chercheurs ont repéré quelque chose d'inhabituel. "En bleu clair, vous pouvez voir où les reflets du fond sont plus forts que la réflexion de la surface, ce qui est pour nous le signe révélateur de la présence de l'eau", explique le professeur Orosei.

Qu'est-ce que cela signifie pour la vie?

Rien de définitif…pour l'instant.

Dr Manish Patel de l'Open University explique: "Nous savons depuis longtemps que la surface de Mars est inhospitalière à la vie telle que nous la connaissons, donc la recherche de la vie sur Mars est maintenant dans le sous-sol".

"C'est là que nous bénéficions d'une protection suffisante contre les radiations nocives et que la pression et la température montent à des niveaux plus favorables, ce qui permet surtout de conserver de l'eau liquide, indispensable à la vie".

Ce principe de suivre l'eau est la clé de l'astrobiologie - l'étude de la vie potentielle au-delà de la Terre.

Les données Marsis montrent une zone de haute réflectivité (bleu foncé) que l'on pense être de l'eau

Ainsi, alors que les résultats suggèrent que l'eau est présente, ils ne confirment rien de plus.

"Nous ne sommes pas plus près de détecter la vie", a déclaré le Dr Patel à BBC News, "mais cette découverte nous donne un endroit où regarder sur Mars, c'est comme une carte au trésor - sauf dans ce cas, il y aura beaucoup de "X" qui marquent les taches".

La température et la chimie de l'eau pourraient également poser un problème pour les organismes martiens potentiels.

Pour rester liquide dans des conditions aussi froides (l'équipe de recherche estime entre -10 et -30 degrés Celsius où elle rencontre la glace ci-dessus), l'eau contient probablement beaucoup de sels dissous.

"Il est plausible que l'eau soit une saumure concentrée extrêmement froide, ce qui serait très difficile pour la vie", a expliqué Dr Claire Cousins, astrobiologiste de l'Université de St Andrews, Royaume-Uni.

Que faire ensuite?

Alors que son existence offre une perspective alléchante pour ceux qui s'intéressent à la possibilité de la vie passée ou présente sur Mars, les caractéristiques du lac doivent d'abord être vérifiées par d'autres recherches.

Les astrobiologistes étudient des environnements extrêmes comme les lacs salés sur Terre pour comprendre comment la vie pourrait survivre sur Mars

"Ce qui doit être fait maintenant", explique le Dr Matt Balme de l'Open University, "c'est que les mesures soient répétées ailleurs pour rechercher des signaux similaires, et, si possible, pour que toutes les autres explications soient examinées et - espérons-le - dirigées dans la même direction".

"Peut-être que cela pourrait même être le déclencheur d'une nouvelle mission ambitieuse de Mars à forer dans cette poche d'eau enfouie - comme cela a été fait pour les lacs subglaciaires de l'Antarctique sur Terre", a-t-il ajouté.

Les scientifiques ont déjà prétendu avoir trouvé une vie bactérienne dans les profondeurs enfouies du lac Vostok de l'Antarctique, mais le forage sur Mars constituerait en effet un projet ambitieux.

"S'y rendre et avoir la preuve finale qu'il s'agit bien d'un lac ne sera pas une tâche facile", explique le professeur Orosei.

"Il faudra y faire voler un robot capable de forer à travers 1,5 km de glace, ce qui nécessitera certainement des développements technologiques qui ne sont pas disponibles actuellement".