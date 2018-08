Les joyaux de la couronne suédoise dérobés

Copyright de l’image Alamy Image caption Les bijoux volés appartenaient aux monarques suédois qui vivaient au début des années 1600

Des voleurs à bord d'un speed-boat se sont emparés d'un trésor inestimable : les joyaux de la couronne suédoise.

La police suédoise a lancé une chasse à l'homme après que des voleurs se sont échappés après un casse audacieux en emportant quelques-uns des joyaux de la couronne du pays gardés dans une cathédrale.

Deux couronnes d'une valeur inestimable et un orbe appartenant à un roi et à une reine du 17ème siècle ont été pris mardi vers midi à Strängnäs, près de Stockholm.

Des témoins ont dit avoir vu deux hommes fuyant la cathédrale, ouverte au public au moment où une foire-repas y était organisée.

Ils ont été vus sur le lac Malaren et n'ont pas été revus depuis.

La police a lancé une vaste opération de recherche, mais n'a actuellement aucun suspect.

"C'est 1-0 pour eux en ce moment", a déclaré le porte-parole de la police, Thomas Agnevik, aux médias suédois.

"Il n'est pas possible d'estimer la valeur marchande des biens dérobés, ce sont des objets d'intérêt national inestimables."

Les bijoux royaux sont ornés d'or, de pierres précieuses et de perles, et proviennent des insignes funéraires de Charles IX et de Kristina l'Aînée.

Un témoin, qui se marie dans la cathédrale de Strängnäs la semaine prochaine, a déclaré à la chaîne d'information locale Aftonbladet qu'il avait contacté la police.

"Je savais immédiatement qu'ils étaient des cambrioleurs à cause de la façon dont ils se comportaient", a déclaré Tom Rowell.

"C'est méprisable que les gens volent dans un bâtiment sacré et un bâtiment historique."

M. Agnevik a déclaré que les bijoux de la couronne auraient été conservés dans des vitrines verrouillées et muni d'une alarme.

Personne n'a été blessée pendant le cambriolage, mais le personnel de l'église a été ébranlé, ont rapporté les médias locaux.