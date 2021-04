Nécrologie : Prince Philip, Duc d'Édimbourg

Crédit photo, Terry O’Neill

Le prince Philip, duc d'Édimbourg, s'est attiré le respect de beaucoup pour son soutien indéfectible et constant envers la reine.

Ce fut un rôle difficile, et encore plus pour un homme qui a assuré des responsabilités dans la marine royale et qui avait des opinions tranchées sur un grand nombre de sujets.

Pourtant, c'est cette même force de caractère qui lui permettra de s'acquitter de ses responsabilités de manière efficace, et de fournir un soutien sans réserve à son épouse, la reine.

En tant que prince consort, le prince Philip n'a pas de statut constitutionnel ni de rôle politique. Mais rares sont ceux qui vécurent au plus près de la monarchie et qui auront une influence aussi significative sur la Reine.

Le prince Philippe de Grèce est né le 10 juin 1921 sur l'île de Corfou, en Grèce, dans la famille royale grecque. Son acte de naissance indique la date du 28 mai 1921 mais à l'époque, la Grèce n'a pas encore adopté le calendrier grégorien.

Son père était le prince André de Grèce, fils cadet du roi George Ier des Hellènes. Sa mère, la princesse Alice de Battenberg, était l'aînée des enfants du prince Louis de Battenberg et sœur du comte Mountbatten de Birmanie.

Après un coup d'Etat en 1922, son père est banni de Grèce par un tribunal révolutionnaire.

Un navire de guerre britannique envoyé par son cousin, le roi George V, recueille la famille en France. Le jeune Philippe passe une grande partie du voyage dans un berceau fabriqué à partir d'une caisse d'orange.

Crédit photo, PA Media Légende image, Sa mère la princesse Alice était une arrière-petite-fille de la reine Victoria

Il est le plus jeune enfant et le seul garçon dans une famille de filles et sa petite enfance se passe dans une atmosphère aimante.

Le prince commence son éducation en France mais, à l'âge de sept ans, il rejoint sa famille côté Mountbatten en Angleterre, où il fréquente les classes préparatoires à Surrey.

C'est à cette période que sa mère reçoit un diagnostic de schizophrénie. Elle sera placée dans un asile et aura peu de contact avec le jeune prince.

En 1933, il est envoyé à Schule Schloss Salem dans le sud de l'Allemagne, une école dirigée par le pionnier de l'éducation Kurt Hahn.

Mais après quelques mois, Hahn, qui était juif, sera forcé de fuir la persécution nazie.

Tradition maritime

Hahn s'installe en Écosse où il fonde l'école Gordonstoun. Le prince y sera transféré après deux semestres en Allemagne.

Le régime spartiate de Gordonstoun, qui met l'accent sur l'autonomie, est l'environnement idéal pour un adolescent qui, séparé de ses parents, se sent très seul.

À l'approche de la guerre, le prince Philip décide de faire carrière dans l'armée. Il voudrait rejoindre la Royal Air Force, mais la famille de sa mère insiste pour qu'il suive la tradition maritime. Il deviendra donc cadet au Britannia Royal Naval College, à Dartmouth.

Durant son séjour, il est choisi pour escorter les deux jeunes princesses, Elizabeth et Margaret, tandis que le roi George VI et la reine Elizabeth visitent le collège.

Selon des témoins, le prince Philippe fait tout pour se faire remarquer. Leur rencontre aura profondément marqué la princesse Elizabeth, âgée de 13 ans.

Rapidement, Philip révélera un grand potentiel, perdra connaissance en plein cours en janvier 1940 et assistera pour la première fois à des actions militaires dans l'océan Indien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Philip (assis) a prospéré à Gordonstoun où il a aimé les dramatiques amateurs

Il est transféré au navire de guerre HMS Valiant dans la flotte méditerranéenne, où on parle de lui dans dans la presse pour le rôle qu'il a joué lors de la bataille du Cap Matapan en 1941.

Alors qu'il occupe le poste d'officier en charge des projecteurs du navire, il joue un rôle crucial au cours des événements d'une nuit décisive.

"J'ai trouvé un autre navire et il a illuminé la partie centrale, après quoi, instantanément, il a pratiquement disparu sous une salve de 40 cm".

En octobre 1942, il devient l'un des plus jeunes premiers lieutenants de la Royal Navy, servant à bord du destroyer HMS Wallace.

Fiançailles

Tout au long de cette période, il échange des lettres avec la jeune princesse Elizabeth. A plusieurs reprises, il est invité aussi à séjourner avec la famille royale.

C'est après l'une de ces visites, à la Noël 1943, qu'Elizabeth place une photo de Philippe, en uniforme, sur sa coiffeuse.

Leur relation se développe en temps de paix, bien que certains courtisans s'y opposent, l'un d'entre eux décrivant le prince Philip comme étant "rugueux et mal élevé".

Mais la jeune princesse est très amoureuse et, durant l'été 1946, son prétendant demande au roi la main de sa fille en mariage.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Philip a eu une remarquable carrière navale

Cependant, avant que les fiançailles puissent être annoncées, le prince doit prendre une nouvelle nationalité et un nom de famille.

Il renonce donc à son titre grec, devient citoyen britannique et adopte le nom anglicisé de sa mère, Mountbatten.

La veille de la cérémonie du mariage, le roi George VI décerne le titre de Son Altesse Royale à Philippe et, le matin du jour du mariage, il est nommé duc d'Édimbourg, comte de Merioneth et baron de Greenwich.

Le mariage a lieu à l'abbaye de Westminster le 20 novembre 1947. Elle ressemble, selon l'expression de Winston Churchill, à de la lumière dans la grisaille de la Grande-Bretagne d'après-guerre.

Une carrière écourtée

Le duc reviendra à sa carrière navale et sera affecté à Malte où, pendant un certain temps au moins, le couple peut vivre la vie de toute autre famille en service.

Leur fils, le prince Charles, est né à Buckingham Palace en 1948, et leur fille, la princesse Anne, est née en 1950.

Le 2 septembre 1950, il atteint l'ambition de tout officier de marine lorsqu'il est nommé à son propre commandement, le HMS Magpie.

Mais sa carrière dans la marine royale est sur le point d'être écourtée. La détérioration de la santé de George VI signifie que sa fille devra assumer plus de fonctions royales et elle aura besoin de son mari à ses côtés.

Crédit photo, PA Légende image, Son mariage avec la princesse Elizabeth a été décrit comme "un éclair de couleur dans une Grande-Bretagne d'après-guerre"

Philip prend congé de la Royal Navy en juillet 1951. Il ne reviendra jamais y occuper un rôle actif.

Le duc n'est pas un homme de regrets, mais il avouera plus tard sa tristesse de ne pas avoir pu poursuivre sa carrière dans la marine.

Il avait, pour certains de ses contemporains, le potentiel de devenir premier amiral.

En 1952, le couple royal entreprend une tournée du Commonwealth initialement prévue par le roi et la reine.

Des idées modernes

C'est pendant leur séjour au Kenya, en février, que le roi meurt d'une thrombose coronarienne, un caillot sanguin mortel.

Il incombe au prince d'annoncer à sa femme qu'elle est désormais reine.

Un ami décrira plus tard le prince Philip comme ayant l'air "d'avoir reçu le ciel sur la tête".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Philip fut le premier à rendre hommage à la reine lors de son couronnement

Privé de sa carrière navale, il devra se créer un nouveau rôle, et l'accession d'Elizabeth au trône soulève la question de savoir quel serait ce rôle.

À l'approche du couronnement, un mandat royal proclame que le prince Philip a préséance sur la reine à toutes les occasions, mais qu'il ne devra jamais avoir de statut constitutionnel.

Le duc a plein d'idées sur la meilleure façon de moderniser et de rationaliser la monarchie, mais devient de plus en plus désillusionné par l'opposition retranchée d'un certain nombre d'anciens gardes du palais.

Coup dur

Il a canalisé une partie de ses énergies dans une vie sociale active.

Un groupe d'amis et lui se rencontrent chaque semaine dans des salles au-dessus d'un restaurant à Soho, dans le centre de Londres.

Il y a de longs déjeuners conviviaux et des visites de boîtes de nuit. Il est souvent photographié avec des compagnons glamour.

Un domaine dans lequel le duc a toute latitude pour exercer son autorité est dans la famille. Il a pourtant perdu la bataille pour le nom que porteraient ses enfants.

La décision de la reine que la famille porte le nom de Windsor plutôt que son propre nom de famille, Mountbatten, est un coup dur.

Légende image, Il a dû s'adapter à la vie en tant que consort royal

"Je suis le seul homme du pays à ne pas être autorisé à donner son nom à ses enfants", se plaint-il à des amis. "Je ne suis qu'une amibe ensanglantée."

En tant que parent, le prince Philip peut paraître brusque et insensible.

Selon le biographe du prince Charles, Jonathan Dimbleby, il a été réduit en sanglots dans sa jeunesse par des réprimandes publiques de son père et la relation entre père et fils aîné n'a jamais été facile.

Force de caractère

Philip insiste pour que le prince Charles se rende à son ancienne école, Gordonstoun, dans la conviction bien intentionnée d'aider à contrer la nature quelque peu discrète de son fils.

Le jeune prince déteste l'école et a le mal du pays. Il est souvent la cible de brutes.

L'attitude du duc reflète la nature difficile de sa propre enfance, parfois solitaire. Dès son plus jeune âge, il est très autonome et a eu du mal à comprendre que tout le monde ne partage pas sa force de caractère.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Son insistance pour que le prince Charles aille à Gordonstoun a provoqué une rupture entre père et fils

L'une des principales préoccupations du prince Philip est le bien-être des jeunes et, en 1956, cet intérêt déclenche le lancement du prix du duc d'Édimbourg, qui connaitra un succès phénoménal.

Au fil des ans, elle a permis à environ six millions de personnes handicapées âgées de 15 à 25 ans de se lancer physiquement, mentalement et émotionnellement dans diverses activités de plein air conçues pour promouvoir le travail d'équipe, l'ingéniosité et le respect de la nature.

"Si vous pouvez amener les jeunes à réussir dans n'importe quel domaine d'activité", a-t-il déclaré à la BBC, "cette sensation de réussite se répandra dans beaucoup d'autres".

Tout au long de sa vie, le duc continuera à consacrer beaucoup de temps à ce programme, assistant à diverses fonctions et s'impliquant dans sa gestion quotidienne.

Sens de la moralité

Il est également un défenseur passionné de la faune et de l'environnement, bien que sa décision de tirer sur un tigre lors d'un voyage en Inde en 1961 provoque un tollé.

La publication d'une photographie, dans laquelle le tigre est présenté comme un trophée, ne fait qu'empirer les choses.

Cependant, il focalise son énergie sur le World Wildlife Fund, qui deviendra plus tard le World Wide Fund for Nature. Ce qui semble être un choix naturel.

Crédit photo, PA Légende image, Le duc d'Édimbourg s'est lancé dans ses efforts de conservation avec son énergie et un enthousiasme typiques

"Je pense que c'est merveilleux d'avoir une telle variété de vie sur cette planète, toutes interdépendantes", a-t-il déclaré à un journaliste de la BBC.

"Je pense aussi que si nous les humains avons le pouvoir de la vie ou de la mort, ou l'extinction ou la survie, nous devrions l'exercer avec une sorte de sens moral, pourquoi tuer quelque chose si ce n'est pas nécessaire ?".

Il contrarie certains défenseurs de l'environnement lorsqu'il défend les tirs de grouse.

"Si vous avez une espèce de gibier, vous voulez qu'elle survive parce que vous voulez en avoir un l'année prochaine, exactement comme un fermier, vous voulez le cultiver, vous ne voulez pas l'exterminer."

Franc parlé

Mais il a été honoré pour son engagement en faveur de la préservation des forêts dans le monde et la lutte contre la surpêche dans les océans.

Le prince Philippe a également fait preuve d'un vif intérêt pour l'industrie, en visitant des usines et devenant le patron de l'"Industrial Society", maintenant connue sous le nom de "Work Fondation". C'est envers un groupe d'industriels que le duc a fait preuve de brutalité en 1961, lorsqu'il leur parle en ces termes : "Messieurs, il est temps pour nous de sortir nos doigts."

Crédit photo, PA Légende image, Il s'est pris d'un vif intérêt pour l'industrie britannique

Cette tendance à la franchise a été interprétée par certains comme une preuve de grossièreté et lui a valu des ennuis. Philippe a fait l'un de ses commentaires les plus célèbres lorsqu'il accompagnait la reine à une visite d'État en Chine, en 1986. Il a fait ce qu'il croyait être une remarque privée au sujet des "yeux bridés", ce qui déchaîna les passions de la presse populaire, même si les propos ne semblaient guère inquiéter les Chinois.

Lors d'une visite en Australie en 2002, il demande à un homme d'affaires étranger : "Vous lancez-vous encore des lances, les uns aux autres ?".

Tensions

Fortement critiqué dans certains milieux pour de telles remarques, il était vu dans d'autres comme quelqu'un qui vivait sa vie en refusant de se cacher derrière le politiquement correct.

En effet, beaucoup considéraient ses soi-disant "gaffes" comme sa façon à lui de détendre l'atmosphère et de mettre les gens à l'aise.

Tout au long de sa vie, le prince Philippe fait preuve d'enthousiasme pour le sport. Il pratique la voile, joue au cricket et au polo. Il préside la Fédération équestre internationale pendant de nombreuses années.

Crédit photo, PA Légende image, ll avait une passion particulière pour le polo

Les tensions avec son fils aîné refont surface avec la publication de la biographie du prince Charles par Jonathan Dimbleby.

Le duc d'Édimbourg, disait-on, avait poussé Charles à se marier avec Lady Diana Spencer.

Pourtant, le duc fait preuve de sollicitude envers Charles, beaucoup plus que les critiques ne l'auraient pensé pendant les moments difficiles, où les mariages de ses enfants battaient de l'aile.

Il prend les devants en essayant de comprendre les problèmes, peut-être raison de ses propres souvenirs des difficultés matrimoniales au sein dans la famille royale.

Pèlerinage

Le prince Philippe a beaucoup été attristé par l'échec des mariages de trois de ses quatre enfants, la princesse Anne, les princes Andrew et Charles.

Crédit photo, PA Légende image, La conduite de calèche était l'un des nombreux intérêts sportifs du duc

Mais il a toujours refusé de parler de questions personnelles, déclarant en 1994 à un journal qu'il ne l'avait jamais fait auparavant et qu'il n'allait pas commencer à ce moment-là.

L'âge avait ralenti son rythme de vie, mais il continuait à voyager beaucoup, à la fois pour le Fonds mondial pour la nature ou avec la reine, lors de visites d'État à l'étranger.

Et il a fait un pèlerinage personnel à Jérusalem en 1994, pour visiter le tombeau de sa mère. Son souhait d'y être enterré avait été exaucé.

Il y a eu un autre moment émouvant pour lui, à l'occasion du 50e anniversaire, en 1995, de VJ Day, qui commémore la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la capitulation du Japon.

Le prince Philippe était à bord d'un destroyer britannique dans la baie de Tokyo lorsque les Japonais se sont rendus. Et le jour de l'anniversaire, il s'est joint à d'autres anciens combattants prenant part à la campagne d'Extrême-Orient, pour défiler devant la reine, sur l'avenue londonienne "The Mall".

De la douceur

Il a également exprimé sa sympathie aux anciens prisonniers japonais qui ont eu du mal à pardonner ce qui leur a été fait.

Sa brusquerie s'est un peu adoucie par la suite, en raison de l'attitude parfois hostile du public à l'égard de la famille royale, après la mort de Diana, princesse de Galles.

Crédit photo, Rex Features Légende image, Il était une source de soutien pour Diana, princesse de Galles

En 2007, des lettres entre le duc et la princesse ont été publiées, pour réfuter les affirmations selon lesquelles il aurait été hostile à sa belle-fille.

Dénommées les "Dear Pa letters", elles démontrent que Philippe a beaucoup soutenu Diana, comme l'indique la douceur du style avec laquelle elle lui adressait ses lettres.

Mohamed Al Fayed, le père du dernier compagnon de Diana, Dodi, a même laissé entendre, lors de l'enquête sur sa mort, qu'elle avait été assassinée sur ordre du prince Philippe - une thèse fortement rejetée par l'enquête.

Le prince Philippe, duc d'Édimbourg, était un homme fort et indépendant, qui se trouvait au centre de la société britannique.

"Une approche pragmatique"

C'était un leader naturel, un homme au tempérament combatif, qui s'accommodait mal avec les sensibilités qu'exigeait son rang.

Crédit photo, PA Légende image, La reine l'a appelé sa force

"Je viens de faire ce que je pense être le meilleur pour moi. Je ne peux pas changer soudainement ma façon de faire les choses, je ne peux pas changer mes intérêts ou la façon dont je réagis aux choses. C'est mon style", a-t-il dit, un jour, à la BBC.

Retrait de la vie publique

Le duc s'est retiré de la vie publique en août 2017 après avoir soutenu la reine pendant des décennies et participé aux événements organisés par ses propres organisations caritatives.

Buckingham Palace a estimé qu'il avait accompli 22 219 engagements en solo depuis 1952.

Le Premier ministre Theresa May l'a remercié pour "une vie de service public remarquable".

Philip a célébré son 70e anniversaire de mariage plus tard cette année-là.

Une opération de remplacement de la hanche ne l'a pas empêché de conduire ses voitures autour du château de Windsor, et il a survécu à un grave accident de voiture en conduisant près de Sandringham en janvier 2019.

Deux femmes dans l'autre voiture ont été blessées et le duc a volontairement rendu son permis de conduire.

Pendant la pandémie de coronavirus, Philip et la reine se sont installés au château de Windsor et ont reçu un vaccin en janvier 2021.

"Ma force"

Philip s'est servi de son rang pour apporter une énorme contribution à la vie britannique et a joué un rôle important en aidant la monarchie à s'adapter à l'évolution des attitudes sociales au fil des ans.

Mais sa plus grande réussite fut sans aucun doute la constance et la force de son soutien à la reine pendant les longues années de son règne.

Il croyait que sa mission était, comme il l'a dit à son biographe, de "s'assurer que la reine puisse régner".

Lors d'un discours prononcé lors du 60e anniversaire du mariage du couple, la reine a rendu hommage à son mari, le prince consort ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire du royaume.

"C'est quelqu'un qui n'accepte pas facilement les compliments, mais il a tout simplement été ma force pendant toutes ces années. Et moi, ainsi que toute sa famille, ce pays et bien d'autres, lui devons une dette plus importante que ce qu'il aurait revendiqué", a dit la reine, au sujet de Philippe.

Crédit photo, PA