Idris Elba le premier James Bond noir?

L'acteur Idris Elba a publié un tweet polémique qui suggère qu'il pourrait être le prochain James Bond.

Ce tweet a été publié quelques jours après qu'un producteur de la franchise lui annonce qu'il est pressenti pour être l'agent 007.

Sur son compte, il a écrit: "Je m'appelle Elba, Idris Elba".

Ses fans ont pris ce tweet comme un indice clé qui laisse suggérer que l'acteur est sur le point de camper le rôle du plus célèbre des agents secret de la couronne lorsque Daniel Craig partira l'année prochaine.

En 2014 des rumeurs faisant état d'un possible agent 007 campé par Idris Elba avait circulé mais l'acteur n'a ni confirmé ni nié.

L'acteur et producteur britannique de 45 ans connu pour ses rôles dans Star Trek, Luther et The Wire, a indiqué par le passé qu'il était trop vieux pour assumer le fameux rôle de 007.

Mais, il ne s'est jamais détourné des spéculations sur ce rôle et a même affirmé qu'il "se sent comme un trésor national" lorsque son nom est associé à James Bond.

Plus tôt cette semaine, Barbara Broccoli directrice du film Bond, a déclaré qu'il "est temps" pour un acteur non-blanc d'assumer ce rôle.

S'adressant au Daily Star, le réalisateur Antoine Fuqua a indiqué que Barbara Broccoli lui avait avancé qu'elle pensait qu'un acteur noir dans le rôle célèbre "se produira éventuellement".

Barbara Broccoli est la fille d'Albert "Cubby" Broccoli - l'un des hommes qui ont lancé la franchise officielle du film Bond dans les années 1960 avec Sean Connery dans le rôle.

L'idée d'un James Bond noir n'est pas sans controverse - certains soulignant que ce n'est pas ainsi que le personnage a été présenté.

"Il a été créé par Ian Fleming et c'était son œuvre d'art", explique David Black, qui aide à gérer le Fan Club International de James Bond.

"Tu devrais sûrement être aussi fidèle que possible à ce qu'il voulait. Sinon, où finissons-nous ?"

David Black suggère un autre rôle pour Idris: "[Il] ferait absolument un très bon méchant Bond", poursuit-il.

Le prochain Bond devrait sortir en octobre 2019 sous la direction de Danny Boyle.

Il est probable que ce soit Daniel Craig - qui a signé son contrat pour cinq films - qui campe le rôle une dernière fois.

Il était le sixième acteur à être James Bond après Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan.