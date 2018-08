Copyright de l’image Getty Images Image caption Sea Hero Quest enregistre de manière anonyme le sens de l'orientation et les capacités de navigation du joueur

Les hommes sont plus aptes à naviguer que les femmes, selon une étude de grande envergure étude publiée dans la revue Current Biology, même si les femmes n'ont rien à envier aux hommes.

Mais les scientifiques de l'University College London affirment que la différence est davantage liée à la discrimination et à l'inégalité des opportunités plutôt qu'une à une aptitude innée.

Le professeur Hugo Spiers pense avoir trouvé la réponse en consultant les données de l'indice d'écart entre les sexes du Forum économique mondial, qui étudie l'égalité dans des domaines allant de l'éducation à la santé et de l'emploi à la politique.

A lire aussi : Un nouveau traitement contre le paludisme

"Les pays où l'égalité entre les hommes et les femmes est très élevée, la différence entre les hommes et les femmes est très faible dans notre test de navigation spatiale. Mais lorsqu'il y a une forte inégalité, la différence entre les hommes et les femmes est beaucoup plus grande. Et cela suggère que la culture dans laquelle les gens vivent a un effet sur leurs capacités cognitives."

Un jeu d'ordinateur sur la démence

Les résultats proviennent de recherches sur un test de démence qui a également donné un aperçu sans précédent des capacités de navigation de la population mondiale.

Les expérimentations ont été réalisées sur un jeu d'ordinateur, Sea Hero Quest, testé par quatre millions de joueurs.

Il s'agit d'une aventure nautique qui a pour but de sauver les souvenirs perdus d'un vieux marin.

Une touche d'écran de Smartphone permet de tracer un parcours autour des îles désertiques et des océans glacés.

A lire aussi : Inquiétudes liées au financement du VIH

Le jeu enregistre de manière anonyme le sens de l'orientation et les capacités de navigation du joueur.

La popularité du jeu en a fait la plus grande expérience de recherche sur la démence au monde.

Être perdu ou désorienté est l'un des premiers signes de la maladie.