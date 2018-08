Mon adolescence documentée en ligne

Copyright de l’image YouTube Image caption "Grandir en ligne" a été une expérience positive pour Lewys

Les stars et les fans de YouTube se réunissent à Londres pour Summer in the City, le plus important et le plus ancien festival de vidéo en ligne du Royaume-Uni.

Lewys Ball est un YouTuber de 19 ans dont les tutoriels de maquillage et les vlogs sur sa vie quotidienne lui ont rapporté plus de 300 000 abonnés.

Il publie des vidéos depuis plus de cinq ans et ne regrette pas d'avoir documenté son adolescence en ligne.

"Chaque instant de mes années d'adolescence de 13 à 19 ans a été documenté en ligne, je sais que certaines personnes détesteraient ça, mais j'adore me revoir lorsque j'avais 14 ans".

"Je suis obsédé par les réseaux sociaux depuis mon plus jeune âge. A 8 ou 9 ans, j'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle je mettais des clips de mes animaux".

"Puis, il y a environ cinq ans, je me suis cassé le bras et j'ai découvert Zoella et tout une communauté, et j'ai vu qu'ils faisaient des vidéos chaque semaine pour un public spécifique".

Une semaine après avoir découvert ces chaînes YouTube, il a publié sa première vidéo, un vlog sur son vécu à l'école primaire.

Les vidéos de Lewys, qui ont maintenant 16 millions de vues au total, documentent tout de ses vêtements, de son maquillage aux vacances à l'étranger.

Le côté ingrat de YouTube

Son adolescence a été relativement atypique par rapport à d'autres, pourtant "grandir en ligne" a été une expérience positive pour Lewys.

"Poster des vidéos en ligne m'a aidé à me trouver en tant que personne et à faire ressortir le meilleur de ma personnalité".

"A l'adolescence, ma peau était épaisse. Les commentaires haineux affectent beaucoup d'ados de 14 à 16 ans, mais j'ai de la chance, ça n'a pas été mon cas du tout".

Pour lui, le monde virtuel peut être plus cruel que le monde réel car "les gens peuvent être gentils en face et dire ce qu'ils veulent en ligne".

"Sur YouTube, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sans aucune conséquence."

L'industrie de la beauté

Contrairement à beaucoup d'influenceurs, Lewys ne veut pas promouvoir une image irréaliste.

"Sur Instagram, il faut un peu de fluidité, mais c'est vraiment décourageant de voir certaines marques publier ces images alors que les gens se peignent littéralement le visage.

"Quand j'ai commencé et vu tout ce maquillage impeccable en ligne, je ne comprenais même pas comment cela avait été réalisé, aujourd'hui je sais que c'est grâce à la pose, à l'éclairage professionnel et à la caméra.

Aujourd'hui, Lewys Ball tente de brosser un tableau honnête de sa vie d'étudiant. Il considère YouTube comme un "emploi à plein temps".