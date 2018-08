Aretha Franklin, la "reine de la soul" s'éteint

Copyright de l’image Getty Images

Aretha Franklin possédait l'une des voix les plus singulières et les plus influentes de l'histoire de la musique populaire.

Au cours de ses 50 ans de carrière, elle a enregistré 20 albums Top 10, vendus une douzaine de millions de singles et reçu 18 prix Grammy.

Artiste d'une immense polyvalence, sa voix puissante, formée à la tradition du gospel, a évolué pour embrasser le jazz, la soul, le rythme et le blues.

Le magazine Rolling Stone l'a classée comme la plus grande chanteuse de tous les temps.

La fille d'une chanteuse de gospel

Aretha Louise Franklin est née à Memphis, dans le Tennessee, le 25 mars 1942. Elle était la fille de CL Franklin, un pasteur baptiste et de son épouse Barbara, une chanteuse de gospel accomplie.

À l'âge de six ans, avec sa famille, elle a déménagé à Detroit. C'est là-bas que la jeune Franklin a appris à jouer du piano et a commencé à chanter dans l'église de son père.

Les infidélités en série de son père ont finalement vu la rupture du mariage de ses parents. Sa mère a quitté la maison familiale et a déménagé à Buffalo, dans l'État de New York, où elle est décédée d'une crise cardiaque à l'âge de 34 ans.

Son père est devenu une figure respectée de la communauté noire de Detroit et son église, un centre de musique gospel.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Aretha Franklin a remporté pas moins de 18 prix Grammy

La jeune Franklin est entrée en contact avec un certain nombre de musiciens, dont Smokey Robinson et Sam Cooke.

Encouragée par son père, elle a fait son premier enregistrement, l'album Songs of Faith, alors qu'elle n'avait que 14 ans. A ce moment, elle avait déjà donné naissance à son premier fils, Clarence.

Elle a eu un deuxième enfant, Edward, à l'âge de 16 ans, mais elle a pu poursuivre sa carrière de chanteuse lorsque sa grand-mère a proposé d'élever les deux garçons.

Son talent atteignait désormais un public plus large.

Le producteur Berry Gordy a tenté de faire signer la jeune Franklin dans sa nouvelle maison de disques Motown, mais son père a refusé l'offre.

Sam Cooke a essayé de la persuader de signer avec RCA. Mais elle avait déjà été repérée par un des scouts de Columbia, et c'était avec ce label, qu'elle est entrée pour la première fois dans les charts R & B en 1960 avec "Today I Sing the Blues".

Aretha Franklin est également devenu une icône pour le mouvement des droits civiques des États-Unis.

Surnommée "Lady Soul", elle a reçu le prix Martin Luther King et est devenue la deuxième femme afro-américaine à apparaître sur la couverture du magazine Time.

Une longue carrière

Son mariage de sept ans avec son manager, Ted White, qui avait également coécrit plusieurs de ses chansons, s'effondrait et Franklin éprouvait des difficultés à surpasser ses premiers succès sur Atlantic.

Il y avait des rumeurs qu'elle avait commencé à beaucoup boire et, en 1969, elle a été arrêtée pour conduite désordonnée.

Pendant ce temps, son père avait organisé une conférence controversée pour un groupe séparatiste noir qui s'est soldée par un affrontement violent avec la police de Detroit.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Aretha Franklin avec Whoopi Goldberg, qui a joué dans le film de 1986 Jumpin 'Jack Flash

Son album, Aretha, a boosté sa carrière et a elle a connu du succès avec Jimmy Lee et une version de Jumpin 'Jack Flash, produite par Keith Richards, avec son duo avec George Michael,"I Knew You Were Waiting".

Franklin a créé son propre label, Aretha Records, en 2003, mais n'a sorti aucun album.

En 2009, elle a chanté la chanson patriotique américaine My Country, 'Tis of Thee, lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau président américain Barack Obama.

Son chapeau, orné d'un énorme arc, a provoqué une quantité considérable de commentaires de presse.

Après une opération en 2011, elle a dû faire face à des problèmes de santé et a annulé plusieurs concerts.

Mais en 2013, elle est retournée donner des spectacles avec un concert à Detroit qui a lancé une grande tournée.

Copyright de l’image MOLLY RILEY/GETTY Image caption Aretha Franklin était l'une des voix les plus distinctives et des plus influentes de l'histoire de la musique populaire

"Etre chanteuse est un cadeau naturel. Cela signifie que j'utilise le plus possible le cadeau que Dieu m'a donné. Je suis heureuse de cela."

Aretha Franklin