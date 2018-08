Copyright de l’image Getty Images

Selon une étude, un régime pauvre en glucides pourrait réduire l'espérance de vie de quatre ans.

Les régimes à faible teneur en glucides, tels que Atkins, sont devenus de plus en plus populaires pour la perte de poids et se sont révélés prometteurs pour réduire le risque de certaines maladies.

Mais une étude américaine menée sur 25 ans indique que la consommation modérée de glucides, ou la préférence pour les protéines et les graisses végétales au lieu de la viande est plus saine.

"33 ans de plus"

Dans l'étude publiée dans The Lancet Public Health, 15 400 Américains ont été interrogées.

Lire aussi : Mesurez votre espérance de vie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Certains régimes à faible teneur en glucides sont riches en graisses et en protéines animale

À partir de cela, les scientifiques ont estimé la proportion de calories qu'ils tiraient des glucides, des graisses et des protéines.

Après avoir suivi le groupe pendant 25 ans en moyenne, les chercheurs ont constaté que ceux qui recevaient 50 à 55 % de leur énergie des glucides ont un risque de décès légèrement inférieur comparé aux autres.

Où trouver des glucides ?

Principale source : les féculents tels que les pommes de terre, le pain, le riz, les pâtes et les céréales.

Mais également dans les légumes, les fruits et le sucre.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Selon les experts, l'échange de glucides contre les graisses et les protéines d'origine végétale pourrait favoriser un vieillissement en bonne santé

Les chercheurs ont estimé qu'à partir de 50 ans, les personnes du groupe des glucides modérés devaient en moyenne vivre 33 ans de plus.

Soit :

quatre ans de plus que les personnes ayant 30 % ou moins d'énergie de glucides (groupe extra-faible en glucides)

2,3 ans de plus que le groupe 30 % -40 % (faible teneur en glucides)

1,1 an de plus que le groupe de 65 % ou plus (riche en glucides)

Les résultats de l'étude corroborent ceux d'études précédentes qui comprenait plus de 400 000 personnes originaires de plus de 20 pays.