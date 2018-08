Manger des légumes pour éviter le cancer du colon

Copyright de l’image Getty Images

Les scientifiques affirment avoir découvert pourquoi certains légumes, notamment le chou, le brocoli et le chou-fleur peuvent réduire le risque de cancer du côlon.

Ces légumes crucifères sont bons pour l'intestin. Cela n'a jamais été mis en doute, mais une explication détaillée n'a pourtant jamais été donnée.

L'équipe du Francis Crick Institute a découvert que des substances chimiques anticancéreuses étaient produites lors de la digestion de ces légumes.

Cancer Research UK a déclaré qu'il y avait beaucoup de raisons de manger plus de légumes.

Les travaux ont porté sur la façon dont les légumes modifient la muqueuse des intestins en étudiant les souris en laboratoire.

Tout comme la peau, la surface des intestins est constamment régénérée selon un processus qui prend quatre à cinq jours.

Mais ce renouvellement constant doit être étroitement contrôlé, sinon cela pourrait entraîner un cancer ou une inflammation de l'intestin.

Et le travail, publié dans la revue Immunity, a montré que les produits chimiques présents dans les légumes crucifères étaient essentiels.

Les chercheurs ont étudié un produit chimique appelé indole-3-carbinol, produit par la mastication de ces légumes.

"Assurez-vous qu'ils ne soient pas trop cuits", a déclaré le chercheur Dr Gitta Stockinger.

Le produit chimique est modifié par l'acide gastrique pendant qu'il continue son parcours dans le système digestif.

Dans l'intestin, il peut modifier le comportement des cellules souches, qui régénèrent la muqueuse intestinale, et des cellules immunitaires qui contrôlent l'inflammation.

L'étude a montré que les régimes riches en indole-3-carbinol protégeaient les souris du cancer, même celles dont les gènes les exposaient à un risque très élevé de la maladie.

Sans le régime protecteur, les cellules de l'intestin se sont divisées de façon incontrôlable.

Le Dr Stockinger a ajouté: "Même lorsque les souris ont commencé à développer des tumeurs et que nous les avons remplacées par un régime approprié, cela a empêché la progression de la tumeur."

Les signes du cancer des intestins:

Sang dans les selles

Changements des habitudes intestinales, comme aller aux toilettes plus souvent

Maux de ventre, ballonnement ou malaise

Le Dr Stockinger a déclaré que les résultats étaient une "cause d'optimisme".

Elle a réduit la quantité de viande qu'elle mange et consomme maintenant beaucoup plus de légumes.

"Beaucoup de conseils diététiques, nous recevons des changements périodiquement - il est très déroutant et pas clair quelles sont les causes et les conséquences. Le simple fait de me dire que c'est bon pour moi sans raison ne me poussera pas à le manger. Avec cette étude, nous avons les mécanismes moléculaires sur le fonctionnement de ce système ", déclare-t-elle à la BBC

Selon le Professeur Tim Key, de Cancer Research UK, cette étude chez la souris suggère que ce n'est pas seulement la fibre contenue dans les légumes comme le brocoli et le chou qui aident à réduire le risque de cancer de l'intestin, mais aussi des molécules présentes dans ces légumes.

"D'autres études aideront à déterminer si les molécules présentes dans ces légumes ont le même effet chez l'homme, mais entre-temps, il y a déjà de bonnes raisons de manger plus de légumes", ajoute-t-il