Une figure de proue du mouvement #MeToo, l'actrice Asia Argento, est à son tour accusée d'agression sexuelle.

Selon le journal ''New York Times'', qui a dévoilé les accusations de Bennett, l'actrice a versé 380.000 dollars au jeune homme.

Le quotidien américain déclare détenir des documents et une photo montrant Asio Argento et Jimmy Bennett apparemment au lit ensemble.

Bennett n'avait que 17 ans au moment de l'inconduite sexuelle dont il dit être victime, qui se serait déroulée dans un hôtel de Californie où l'âge du consentement est fixé à 18 ans.

Au moment des faits, Asia Argento avait 37 ans.

Elle fait partie de celles qui ont parlé, dénoncé, invectivé les auteurs de violences sexuelles, dans le cadre du mouvement #MeToo.

Argento et Bennett se sont rencontrés pour la première fois en 2004, pour un film intitulé "The Heart Is Deceitful Above All Things", dans lequel Argento jouait la mère prostituée de Bennett.

Asia Argento fait partie de celles qui ont dénoncé les auteurs de violences sexuelles, dans le cadre du mouvement #MeToo. Elle avait accusé le producteur de Hollywood, Harvey Weinstein, d'agression sexuelle.

Argento avait déclaré au magazine ''New Yorker'' que Weinstein l'avait violée au Festival de Cannes en 1997, alors qu'elle avait 21 ans.

Elle a également dit au même journal avoir eu une relation avec Weinstein parce qu'elle avait peur de le mettre en colère.

Weinstein a été inculpé pour des accusations de crimes sexuels impliquant trois femmes.

Fin 2017, sur les réseaux sociaux, les victimes de harcèlement sexuel témoignaient et partageaient leur expérience avec les hashtags #MeToo et #BalanceTonPorc, à la suite du scandale sexuel impliquant le producteur d'Hollywood.

Ces nouvelles révélations risquent de jeter un coup de froid sur la campagne #MeToo et remettre en cause certains témoignages.