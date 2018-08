Le mouvement #MeToo tourné en dérision

Copyright de l’image Getty Images Image caption Asia Argento empêtrée dans une affaire d'agression sexuelle

L'affaire Asia Argento anime la toile, poussant des internautes à tourner en dérision le mouvement #metoo.

Quand celle qui dénonçait hier les actes d'agressions sexuelles se retrouve au cœur d'une affaire d'agression sexuelle sur mineur, c'est toute la toile qui y voit une occasion de se poser des questions sur la pertinence du mouvement #metoo.

L'artiste Asia Argento, a été l'une des premières femmes à briser le tabou sur les agressions sexuelle dans le milieu du showbiz aux Etats Unis et particulièrement dans la grande industrie hollywoodienne.

Elle a donné de la voix aux milliers de sans voix à travers le monde qui se sont mises à dénoncer des faits de harcèlements sexuels remontant souvent à cinq, dix ou même vingt ans.

La parole libérée ne va pas se faire sans questionnement ; car si le viol et le harcèlement sexuel restent difficiles à dénoncer, nombreuses sont les voix discordantes qui ont estimé que ce mouvement pourrait déboucher sur des fausses accusations.

Mais la "contre-attaque" au mouvement #metoo ne se fera pas de l'extérieur puisque l'une des figures de proue du mouvement, Asia Argento, est empêtrée dans une affaire d'agression sexuelle sur mineur.

Après avoir accusé le producteur Harvey Weinstein de viol, c'est à son tour de se retrouver sur la sellette pour les mêmes faits qu'elle a dénoncé.

Selon le New York Times, qui cite des documents envoyés au journal par une source non identifiée, l'actrice italienne aurait agressé sexuellement Jimmy Bennett, un acteur et musicien de rock américain.

Les fait remonte à 2013 et face à l'intention de poursuite en justice contre Asia Argento portant sur une demande de 3,5 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir "infligé de manière intentionnelle une détresse émotionnelle et des pertes de salaire suite à une agression sexuelle" à Jimmy Bennett, l'actrice a versé un montant de 380.000 dollars à "sa victime".

Jimmy Bennett avait 17 ans au moment des faits.

L'affaire a aussitôt fait tache sur la toile déchainant une vague de tweets et de posts avec les hashtag #BalanceTaTruie ou #SheToo.

Les leaders des mouvements féministes à travers le monde sont restés silencieux sur cette actualité largement commentée.