Facebook et Twitter ont déclaré avoir suspendu ou supprimé des comptes liés à l'Iran et à la Russie, sanctionnant des comportements "inauthentiques" ou "manipulateurs".

Selon le fondateur et directeur général Mark Zuckerberg, plus de 650 pages et groupes Facebook auraient été identifiés comme "trompeurs".

En parallèle, Twitter a annoncé avoir suspendu 284 comptes ayant des liens apparents avec l'Iran.

Cette décision intervient un jour après que Microsoft ait déclaré avoir contrecarré les cyber-attaques russes contre les groupes conservateurs américains.

Mardi, Facebook a déclaré avoir découvert plusieurs comptes présentant un "comportement inauthentique" lié à des campagnes lancées en Iran et en Russie à la suite d'enquêtes menées sur "plusieurs mois".

"Nous interdisons ce genre de comportement car nous voulons que les gens puissent faire confiance aux relations qu'ils établissent", a déclaré la compagnie dans un communiqué.