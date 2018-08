Copyright de l’image Getty Images

Un homme armé d'un couteau a tué sa mère et sa sœur, et blessé grièvement une troisième personne, jeudi, dans une rue de Trappes, près de Paris.

L'homme a ensuite été abattu par la police alors qu'il sortait d'une maison où il s'était réfugié.

Il se dirigeait, couteau à la main, vers les policiers qui tentaient de l'interpeller. C'est alors que forces de l'ordre ont fait feu, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui s'est rendu immédiatement sur les lieux, à 30 km au sud-ouest de Paris.

Bien que l'Etat Islamique (EI) ait revendiqué l'attaque, le ministre a évoqué l'acte d'un "déséquilibré plutôt que quelqu'un d'engagé et quelqu'un qui pourrait répondre aux ordres et consignes d'organisations terroristes, et de Daech".

Ceci venant par ailleurs remettre en cause la crédibilité de groupe extrémiste.

"Il apparaît que le criminel avait des problèmes psychiatriques importants", a insisté le ministre.

Pour l'heure, la justice n'a "pas reconnu la qualification terroriste", même si l'assaillant était "fiché pour des faits d'apologie du terrorisme".

Des enquêtes sont toujours en cours pour comprendre les faits et déterminer le mobile du crime.