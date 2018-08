Copyright de l’image Getty Images

Inspiré de l'histoire d'un officier de police noir qui a infiltré le Ku Klux Klan jusqu'à son plus haut niveau, le dernier film du réalisateur américain Spike Lee dénonce avec humour les actions du mouvement suprémaciste aux États-Unis.

Le suprémacisme blanc est une idéologie raciste fondée sur l'idée de la supériorité de personnes blanches par rapport aux autres, notamment les Noirs.

BlacKkKlansman est inspiré d'une histoire vraie, celle de Ron Stallworth qui en octobre 1978, a été le premier détective noir de l'histoire du département de police de Colorado Springs.

Il a empêché le groupe suprémaciste de prendre le contrôle de la ville.

Le policier est incarné par John David Washington, le fils de Denzel Washington qui interprétait le leader du mouvement noir américain "Nation of Islam" dans "Malcom X".

A lire aussi :

Copyright de l’image Getty Images Image caption BlacKkKlansman est inspiré de l'histoire de Ron Stallworth qui a infiltré le Ku Klux Klan

Une petite annonce dans l'un des quotidiens de la ville invitait les lecteurs intéressés à écrire un message pour recevoir des informations du Ku Klux Klan.

A partir de là, une enquête secrète a été lancée, menée d'abord par téléphone, mais avec éventuellement des contacts personnels.

Stallworth a écrit un mot et l'a envoyé à la boîte postale indiquée, signé de sous son propre nom. Il prétendait être un homme blanc qui souhaitait en savoir plus sur les activités du KKK.

Deux semaines plus tard, il a reçu un appel téléphonique de l'organisateur de l'antenne KKK de Colorado Springs, lui demandant pourquoi il souhaitait se joindre à lui.

L'un des collègues blancs de Stallworth qui s'était fait passer pour lui pour mener des rencontres en face-à-face a plus tard été invité à devenir le chef de cette antenne du Klan.

L'enquête a également mené à la découverte de suprématistes blancs dans l'armée, à l'arrêt de nombreux incendies planifiés, tour en établissant Stallworth comme membre d'une des organisations les plus détestées d'Amérique.

"Identifier la race d'une personne à sa voix"

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'acteur John David Washington, le réalisateur Spike Lee et l'actrice Laura Harrier assistent à la soirée de l'avant-première de BlacKkKlansman à New York

Au cours de leur rencontre un peu frileuse, David Duke, ancien Grand Wizard du KKK, le rang le plus important du Ku Klux Klan, n'avait aucune idée de l'identité de Ron Stallworth avec lequel il s'entretenait par téléphone à l'amiable.

Duke s'étant pourtant déjà vanté de pouvoir identifier instantanément la race d'une personne à la façon dont elle s'exprime.

Les images de l'incident ayant provoqué la mort de Heather Heyer, 32 ans, il y a un an à Charlottesville, en Virginie apparaissent à la fin du film de Spike Lee.

Un nationaliste blanc avait fait exploser sa voiture contre une foule de personnes qui manifestaient contre un rassemblement d'extrême droite.

Spike Lee a voulu prouvé que le racisme et la bigoterie exprimés par les alliés de Stallworth n'ont pas disparu.

A lire aussi :

"Nous luttons toujours contre le racisme"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Rassemblement et marche contre les fascistes à Washington, DC, le dimanche 12 août 2018 pour marquer le premier anniversaire du rassemblement de Charlottesville, où Heather Heyer est morte

"Dès le début, nous voulions y mettre suffisamment de choses pour que les gens se disent "ça existe aujourd'hui", explique Spike Lee.

"C'est tellement important que Spike ait fait ce film aujourd'hui", explique l'actrice Laura Harrier, qui incarne une militante étudiante, qui s'engage dans une histoire d'amour avec Stallworth.

"Nous luttons toujours contre le racisme et la haine dans le monde entier et les images à la fin du film montrent à quel point il [le film] est actuel."

Lire aussi:

Le vrai Stallworth

Le vrai Stallworth a finalement quitté le Colorado pour devenir enquêteur dans l'Utah, où il est devenu un expert reconnu dans les rapports entre la musique gangster rap et la culture des gangs de rue.

Il a pris sa retraite en 2005, après quoi il a écrit les mémoires pour lesquelles il a reçu des menaces de mort de suprématistes blancs outragés.

"Je sais que malgré mes réalisations professionnelles variées, la plus passionnante et intrigante est l'enquête KKK", écrit-il à la fin de son livre.

"Cela a défini mon parcours d'une manière inimaginable et a toujours fasciné ceux qui découvrent cette histoire."

BlacKkKlansman: Race, Hate, and the Undercover Investigation of a Lifetime de Ron Stallworth est publié par Arrow Books.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'acteur Denzel Washington dans une scène du film 'Malcom X', 1992

Le saviez-vous ?

BlacKkKlansman a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes 2018;

Le Klu Klu Klan est régenté autour d'une hiérarchie singulière et chaque membre porte des robes de couleurs différentes lors des cérémonies;

Au bas de la chaîne se situe le Klansman, simple membre du Ku Klux Klan (robe de couleur blanche traditionnelle);

En haut de la chaine, Imperial Wizard ou Grand Wizard, le rang le plus important du Ku Klux Klan (robe de couleur pourpre).

La musique du film est également disponible

Spike Lee

Spike Lee est un écrivain, scénariste, producteur et réalisateur américain connu notamment pour les films cultes "Do The Right Thing" (1989) et "Malcom X" (1992);

Ses films se focalisent le plus souvent sur la communauté noire-américaine;

Fervent militant de la question identitaire, Spike Lee a valorisé de nombreux talents noirs-américains et collaboré avec des acteurs tels que Angela Bassett, Halle Berry, Rosario Dawnson, Chiwetel Ojiofor, Samuel L. Jackson, Kerry Washington.

Le film est d'abord sorti le 10 août 2018 aux États-Unis, une date choisie pour coïncider avec le premier anniversaire du rassemblement de Charlottesville, avant d'être diffusé à l'étranger.