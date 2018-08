Le sénateur John McCain est décédé

Copyright de l’image John McCain a longtemps cultivé l'image d'un répub Image caption John McCain a longtemps cultivé l'image d'un républicain indépendant au franc parler.

John McCain était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive, avec un très faible taux de survie.

Sa famille avait annoncé vendredi qu'il avait décidé de cesser tout traitement, face à l'avancée inexorable de la maladie.

Les réactions ont afflué pour saluer la mémoire de ce monument du Parti républicain.

Le président Donald Trump, qui était en conflit larvé avec le sénateur républicain, a publié sur Twitter un court message de condoléances, sans un mot sur la carrière et la vie de l'homme.

"Mes condoléances et mon respect le plus sincère pour la famille du sénateur John McCain. Nos cœurs et nos prières sont avec vous !" a-t-il écrit.

Durant l'été 2017, John McCain avait vivement critiqué Donald Trump et avait voté contre sa réforme du système de santé.

Copyright de l’image AFP Image caption John McCain a conservé son siège de sénateur pendant plus de trente ans.

"John et moi venions de générations différentes, avions des origines complètement différentes, et nous nous sommes affrontés au plus haut niveau de la politique", a déclaré l'ancien président démocrate Barack Obama, qui l'a battu à l'élection présidentielle de 2008.

"Mais nous partagions, malgré nos différences, une fidélité à quelque chose de plus élevé, les idéaux pour lesquels des générations entières d'Américains et d'immigrés se sont battus et se sont sacrifiés", a ajouté M. Obama.

John McCain, fils et petit-fils d'amiraux, a d'abord été pilote de chasse. Engagé dans la guerre du Vietnam, il a été blessé et emprisonné pendant plus de cinq ans.

Il fut torturé par ses geôliers et deviendra au cours de sa carrière politique un farouche opposant à la torture.

Après son retour aux Etats-Unis à la fin de la guerre du Vietnam, il se fait élire à la Chambre des représentants, puis est élu sénateur en 1986, un siège qu'il a conservé depuis lors. Sa dernière réélection a eu lieu en novembre 2016.

Battu aux primaires républicaines en 2000 par George W. Bush, John McCain remporte en 2008 l'investiture de son parti, mais perd face à Barack Obama. Il était ensuite resté au Sénat, sa deuxième maison depuis plus de trente ans.