Les hommes 'crocodiles' de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Copyright de l’image Benedict Allen Image caption Les scarifications indique le passage à l'âge adulte

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la moitié orientale de la deuxième plus grande île du monde, 80% de la population vit dans des villages.

De nombreuses personnes vivent dans les régions les plus reculées et isolées et ont peu de contacts avec le monde extérieur.

Mark Stratton a constaté que les rituels traditionnels survivent encore sur cette île.

La case spirituelle des hommes dans le village de Parambei, est un endroit où l'on peut aisément voir des initiés dont le corps est balafré de scarifications.

Les maisons des esprits - ou Haus Tambaran - le long de la rivière Sepik, dans le nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont les points de rencontre d'un système de croyance basé sur les "esprits animaux".

Ces maisons sont richement décorées avec des peintures murales et des sculptures de toutes sortes de créatures - des cochons et des casoars aux serpents en passant par les aigles.

Pourtant, c'est le crocodile qui incarne vraiment le pouvoir animiste le long du Sepik.

Dans l'une des cérémonies d'initiation les plus extrêmes au monde, les hommes du Sepik ont le dos, les épaules et le torse supérieur tranchés par des lames de rasoir pour laisser de longues marques de relief ressemblant à une peau de crocodile.

"Les oncles amènent les garçons à la maison des esprits pour les scarifier. Cela peut prendre environ une heure ou deux", explique Aaron Malingi, chef du conseil de Parambei. "Il y a encore quelques années, le bambou était utilisé pour faire les scarifications".

Copyright de l’image Benedict Allen Image caption La maison des esprits à Kaminimbit

En regardant les corps cicatrisés des hommes, je peux à peine imaginer la souffrance de cette épreuve.

"Certains garçons souffrent de la douleur", révèle Malingi.

"Les hommes plus âgés jouent de la flûte sacrée pour les apaiser et les coupures sont recouvertes d'huile d'arbre et d'argile blanche pour prévenir et éviter toute infection."

Il me dit que ces scarifications symbolisent la purge du sang de leurs mères et l'obtention de leur propre sang adulte.

Parallèlement à la cérémonie de scarification, les jeunes hommes peuvent passer plusieurs mois dans la maison des esprits pour acquérir les compétences des initiés.

"Ils apprennent à connaître les esprits du village, à pêcher, à tailler et à aider leur femme et leur famille", explique Malingi.

Je demande comment le crocodile est devenu une figure si prééminente du culte des esprits dans le Sepik.

"Le crocodile est un symbole de pouvoir", explique Malingi.

"Nous les craignons mais tirons de l'énergie de ce pouvoir."

Il me dit qu'un mythe de la création locale suggère que les Sepik descendent du crocodile et émergent de la rivière en tant qu'êtres humains pour marcher sur la terre.

Au cours de mon voyage de quatre jours en bateau sur le Sepik, cette coutume de scarification et de croyances basée sur le crocodile est restée forte dans la région moyenne de Sepik, en particulier parmi les 8 000 groupes linguistiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Ces villages sont encore éloignés et difficiles d'accès, de sorte qu'ils ont été peu touchés par le monde extérieur.

Leur alimentation de base est composée d'un féculent appelée palmier sagou et des fruits de la pêche.

La canne à sucre est également une culture industrielle pratiquée par ces peuplades.

Copyright de l’image Benedict Allen Image caption Le rite de la scarification persiste

Les porcs sont élevés et utilisés lors de cérémonies en guise de sacrifices et de monnaie pour régler des différends.

La scarification des crocodiles a disparu de certaines communautés le long du fleuve.

À Kaminimbit, une demi-journée par bateau à l'est de Parambei, le rituel de scarification a été arrêté à cause de l'influence du christianisme.

Au plus fort de la domination coloniale allemande autour de 1885, la région de Sepik commença à se tourner vers l'église.

Malgré cela, dans ces communautés, Haus Tambaran reste aux côtés de l'église et fonctionne comme une sorte de club social où les hommes peuvent passer leurs journées.

Dans le village de Wombun, situé dans un bourbier inondé de lacs, les hommes les plus âgés portent les marques de l'initiation au crocodile.

Mais le rituel est en train de mourir.

"Les missionnaires étaient contre", explique Simon Kemaken, un instituteur.

"Nous avons encore une cérémonie tous les deux ou trois ans pour vénérer le crocodile, mais ces jours-ci, peu de garçons se font scarifier".

Pourtant, à Parambei, où l'église catholique est présente, la scarification reste presque universelle chez les hommes.

Je me suis demandé pourquoi l'influence de l'église n'avait pas pu y mettre un terme.

Copyright de l’image Benedict Allen Image caption Crânes de crocodile décoratif à Kaminimbit

"L'esprit a toujours été fort dans notre village, mais les missionnaires ont influencé nos pratiques", m'a dit Malingi.

Il révèle que les missionnaires avaient également persuadé ses ancêtres d'arrêter la chasse à la tête.

Il m'a montré une corde nouée dans l'une de leurs deux grandes maisons à esprit où chacune des dizaines de nœuds représente une tête coupée.

Il précise que ces têtes avaient été dépouillées de leur chair - qui serait mélangée à de la viande de porc et de chien et donnée aux enfants pour les rendre plus forts.

J'imagine que la pratique a disparu il y a bien longtemps mais grande fut ma surprise quand Malingi m'apprend qu'elle était encore pratiquée jusqu'en 1943.

La prochaine cérémonie de scarification de masse des jeunes hommes du village dans le culte du crocodile aurait lieu en novembre.

"Il est important de le faire exister à Parambei", insiste mon interlocuteur.

"Le rite du crocodile donne un sens et un but à notre existence. Après la cérémonie de scarification, les hommes qui ont surmonté l'épreuve de la douleur sont prêts à tout affronter".