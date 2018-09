Une présentatrice de la RTBF victime de racisme

Copyright de l’image RTBF/MARTIN GODFROID 2017 Image caption Cécile Djunga, miss météo sur la RTBF

Dans une vidéo, Cécile Djunga dénonce le racisme dont elle est victime en Belgique.

Dans une vidéo postée sur Facebook, la présentatrice météo belge dénonce les messages racistes dont elle est la cible.

"Recevoir des messages tels que 'sale négresse rentre dans ton pays', j'en ai marre", indique Cécile Djunga.

"J'ai décidé que j'allais le dire parce qu'il y a trop de gens qui pensent qu'en Belgique, le racisme ça n'existe pas" fait remarqué la présentatrice de la RTBF.

Les derniers propos racistes qu'elle a reçus semblent avoir été la goutte qui a fait déborder le vase.

"Hier, au boulot, une dame a appelé pour dire que j'étais trop noire, qu'on ne voyait rien à l'écran, qu'on ne voyait que mes habits et que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire, et qu'il fallait me le dire", détaille-t-elle.

Depuis un an qu'elle présente la météo sur la chaîne belge, Cécile Djunga indique avoir été la cible récurrente de messages et d'insultes racistes.