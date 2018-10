Le Nobel de physique récompense trois chercheurs

Copyright de l’image AFP Image caption Le Prix Nobel de Physique 2018 a été décerné à trois chercheurs pour leurs recherches sur les lasers.

Le Prix Nobel de Physique 2018 décerné à trois chercheurs pour leurs travaux sur les lasers.

Le Franco-Américain Gérard Mourou, 74 ans, l'Américain Arthur Ashkin, 96 ans, et la Canadienne Donna Strickland, 59 ans, ont reçu le prix Nobel de physique ce mardi, pour leurs recherches sur les lasers qui ont permis de développer des outils de haute précision utilisés dans l'industrie et la médecine.

Leurs découvertes ont "révolutionné la physique des lasers" et à la conception "d'instruments de précision avancée qui ouvrent des champs inexplorés de recherche et une multitude d'applications industrielles et médicales", a indiqué l'Académie royale des sciences à Stockholm.

Arthur Ashkin a mis au point la "pince optique" qui permet de manipuler des organismes extrêmement petits comme les cellules, les particules et les virus à l'aide d'un faisceau laser.

"Ce nouvel instrument a permis à Ashkin d'accomplir un vieux rêve de la science-fiction: se servir de la pression de rayonnement de la lumière pour déplacer des objets physiques", souligne l'Académie suédoise.

Arthur Ashkin est désormais le lauréat Nobel le plus âgé toutes catégories confondues.

Gérard Mourou, polytechnicien, et Donna Strickland reçoivent conjointement l'autre moitié du Nobel de physique "pour leur méthode de génération d'impulsions optiques", publiée en 1985.

Ils ont inventé la technique d'amplification des lasers, appelée "Chirped Pulse Amplification (CPA)", qui génère des impulsions ultracourtes et de très haute puissance.

Outre leur contribution à la physique du vide ou des trous noirs, les travaux des deux scientifiques ont permis des avancées nouvelles dans le domaine de la chirurgie réfractive de l'œil et de la cataracte.

La troisième femme à recevoir le Nobel de physique

La CPA est utilisée chaque année pour des millions d'opérations de l'œil.

Donna Strickland, professeure à l'Université de Rochester aux Etats-Unis, est la troisième femme à recevoir le Nobel de physique depuis sa création en 1901.

Les trois lauréats se partageront le prix de 9 millions de couronnes suédoises (un peu moins d'un million d'euros) accompagnant la distinction.