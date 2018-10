Millionnaire sans le savoir

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un Montréalais avait en sa possession un ticket gagnant depuis dix mois

Un Montréalais avait en sa possession un ticket gagnant de loterie d'une valeur de plus d'un million de dollars.

Le ticket millionnaire était caché dans la doublure d'une veste et a été découvert par Gregorio De Santis alors qu'il faisait du tri dans ses vêtements en vue d'un don.

Il avait acheté et validé le billet de loterie dix mois plus tôt et croyait avoir lu 1.750 dollars sur l'afficheur des gains.

"Quand il a réalisé la valeur de son gain, il dit que son cœur s'est presque arrêté!" raconte la société Loto-Québec dans un communiqué.

Vendredi, il a empoché ses gains d'une valeur totale de 1,75 million de dollars (1,17 million d'euros).

Gregorio De Santis a bien fait d'écouter sa sœur, qui lui avait suggéré de faire un grand ménage dans sa garde-robe pour faire un don de vêtements.

Il a retrouvé dans la doublure d'une veste un billet acheté en décembre 2017. "Je n'aurais jamais regardé dans cette garde-robe sans elle", a-t-il commenté, selon Loto-Québec.

M. De Santis, qui joue à la loterie depuis les années 1970, avait déjà remporté 4.000 dollars (2.600 euros) au début des années 2000.

Avec ses gains, M. De Santis envisage notamment de muscler son plan retraite et de se payer quelques matches de hockey sur glace avec son neveu.