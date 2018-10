Un drôle de fichier chez Force Ouvrière

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le secrétaire général de Force Ouvrière, Pascal Pavageau

Les cadres de l'organisation étaient étiquetés par des qualificatifs très peu élogieux.

Des proches du secrétaire général de Force Ouvrière, Pascal Pavageau, ont fiché des cadres de l'organisation révèle Le Canard Déchaîné dans son édition du 10 Octobre 2018.

Le fichier centralisé décrit près de 126 responsables avec des qualificatifs souvent très déplacés.

Ainsi, certains sont flanqués de qualificatifs comme "niais", "ordure" ou "voleur dans les portefeuilles".

Le fichier plutôt bien organisé et constitué en 2016 comprend les noms et numéros de téléphones des intéressés et une colonne dédiée aux qualificatifs.

A lire aussi : Mégots de cigarettes : l'industrie du tabac dans le viseur

A lire aussi : Millionnaire sans le savoir

A lire aussi : Un homme se noie après avoir tenté de voler un téléphone

Dans certains cas l'orientation sexuelle et l'appartenance à la franc-maçonnerie est indiquée.

La liste des qualificatifs comprend des mots comme "bête", "mauvais", "faux" ou "complètement dingue".

Interrogé par Le Canard Déchaîné, Pascal Pavageau a expliqué qu'il s'agissait d'une "belle connerie" et d'une "grave erreur" de deux collaboratrices.

Une "grave erreur" qui pourtant risque de le mettre en froid avec certains cadres de Force Ouvrière.

Le degré de proximité avec l'actuel secrétaire général de FO, Pascal Pavageau, est également consigné : "déteste JCM [Jean-Claude Mailly]", "pas assez loyal et courageux pour être SC [secrétaire confédéral]", "trop intelligent pour le faire entrer au bureau confédéral".