Comment soigner efficacement le rhume chez l'enfant?

Hivernage, mousson, saison sèche … même en Afrique, il existe des périodes de l'année où les températures sont plus fraîches et les enfants - ainsi que les adultes - peuvent s'enrhumer facilement.

Mais comment traiter efficacement le nez bouché ou qui coule et les éternuements chez les tout petits ?

Quels remèdes valent la peine d'être essayés?

Les pharmacies et les supermarchés regorgent de médicaments qui prétendent soulager les symptômes du rhume.

Cependant, il existe peu de preuves de leur efficacité, selon une étude du BMJ (ex- British Medical Journal) sur les médicaments anti-rhume vendus sans ordonnance.

Et certains, comme les décongestionnants (traitements contre le nez bouché ou qui coule à base de pseudoéphédrine), ne conviennent pas aux bébés, aux enfants et aux femmes enceintes.

Le rhume peut provoquer mal de gorge, toux, nez bouché, élévation de la température et éternuement mais au bout d'une semaine environ, ces symptômes devraient disparaître d'eux-mêmes.

En réalité, il n'y a pas de remède magique.

Est-ce que quelque chose aide à dégager le nez?

"Les parents devraient essayer d'utiliser des solutions nasales salines (lavement du nez avec une solution à base d'eau de mer ou concentrée en sel - chlorure de sodium -)", c'est ce qu'a déclaré le Dr Rahul Chodhari, pédiatre consultant et porte-parole du Collège royal britannique de pédiatrie et de santé de l'enfant.

Ils peuvent être achetés en pharmacie sous forme de gouttes ou de sprays.

La solution d'eau salée aide à dégager le mucus du nez et réduit la sensation de nez bouché.

"Il n'y a pas d'effets secondaires, elle peut être utilisée plusieurs fois par jour et il est prouvé qu'elle réduit tout gonflement de la zone du nez", déclare le Dr Chodhari.

En dehors de cela, le paracétamol est utile pour faire baisser la fièvre - mais il ne permet pas de soulager un nez bouché.

Qu'est-ce qu'il faut éviter ?

Les décongestionnants ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans, selon le National Health Service (NHS), l'agence de santé publique du Royaume-Uni, en raison du risque d'effets secondaires, tels que la somnolence et les douleurs à l'estomac.

Les adultes peuvent les utiliser pendant un maximum de trois à sept jours, mais les recherches du BMJ indiquent qu'ils n'ont qu' "un léger effet sur les symptômes nasaux".

Ils peuvent aider à soulager les nez encombrés ou bouchés, ce qui aide à dégager les voies respiratoires.

Cependant, ils augmentent également le risque de maux de tête et d'insomnie, entre autres effets secondaires, et leur utilisation pendant trop longtemps peut entraîner une obstruction nasale (nez bouché) chronique.

Selon le Dr Chodhari, les sirops contre la toux ne sont pas recommandés car ils empêchent les enfants de tousser et de se débarrasser du mucus (Les glaires et crachats provenant de la gorge ou des poumons qui sont expulsés par la bouche en cas de toux grasse, appelée aussi toux productive).

Et les antibiotiques ne fonctionnent que contre les infections bactériennes et ne sont pas efficaces pour combattre le rhume.

Les frictions de pommades et les inhalations de vapeur ne sont pas conseillés non plus, dit-il.

Qu'en est-il des remèdes de grand-mère ?

Il n'y a pas vraiment de recherche sur l'efficacité de ces remèdes. Les pratiques suivantes n'ont pas été étudiées chez les enfants ou ne sont pas efficaces:

Inhalation de vapeur ;

Les traitements à base d'échinacée, une plante médicinale originaire d'Amérique du Nord, utilisée par les Amérindiens pour soulager les rhumes;

Probiotiques, notamment certaines bactéries contenues dans le lait qui pourraient contribuer à soulager des symptômes du rhume (maux de tête, toux et écoulement nasal);

Huile essentielle d'eucalyptus.

Selon le NHS, il n'est pas non plus établi que les compléments alimentaires tels que la vitamine C, le zinc ou l'ail préviennent les rhumes ou accélèrent la guérison.

Quand emmener l'enfant chez le médecin?

Prenez rendez-vous avec votre médecin, si votre enfant :

A une température supérieure à 38,5 degrés

Développe une rougeur qui ne disparaît pas lorsque l'on appuie un verre contre sa peau

Les symptômes ne disparaissent pas après plusieurs jours

Un autre conseil?

Gardez l'enfant hydraté en lui faisant boire beaucoup d'eau et gardez-le au chaud pour le protéger du rhume.

Le rhume est généralement causé par des virus qui se transmettent facilement d'une personne à l'autre, en particulier chez les plus jeunes.

Vous pouvez éviter que votre enfant prenne froid en lui lavant les mains régulièrement à l'eau chaude et au savon et en veillant à ce qu'il ne se touche pas les yeux ou le nez au cas où il aurait été en contact avec le virus.

Utilisez des mouchoirs jetables pour piéger les microbes et mettez-les à la poubelle le plus rapidement possible.