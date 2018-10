Un robot parle d’intelligence artificielle

Copyright de l’image AFP Image caption La leçon sur l'intelligence artificielle dispensée par un robot

La machine avait en face d'elle des députés britanniques de la commission sur l'éducation.

Pepper, c'est le nom du robot invité pour le "grand oral" sur l'intelligence artificielle devant les parlementaires britanniques mardi.

Le robot tout blanc à la taille de guêpe avec une tablette d'ordinateur greffée sur la poitrine, devait répondre à quelques questions simples et visiblement préparées lors de cette séance consacrée à l'intelligence artificielle et la "4e révolution industrielle".

"Mon nom est Pepper et je suis un robot résidant à l'université de Middlesex" a indiqué Pepper pour se présenter à ses hôtes.

Parmi les quelques questions, celle sur l'utilité et la place de l'homme à l'heure des robots. "Les robots auront un rôle important, mais nous aurons toujours besoin des compétences propres aux humains : détecter, concevoir et mettre en valeur la technologie" a répondu d'une voix douce et rassurante Pepper.

L'intelligence artificielle serait omnipotente a indiqué le robot mais "nous aurons besoin de gens qui peuvent repérer des idées et penser au-delà des divisions traditionnelles secteur par secteur".

Après cette intervention, Pepper s'est contenté d'écouter le reste du débat, tournant la tête vers les orateurs.

L'intervention d'un robot devant une commission parlementaire britannique est une première au Royaume-Uni.

A lire aussi : Google promet l'intelligence artificielle au service du journalisme

A lire aussi : Des robots réceptionnistes au Japon