Les duels clés des élections de mi-mandat aux USA

Copyright de l'image AFP

Aux Etats Unis les élections de mi-mandat ce mardi donneront lieu à des duels clés entre Républicains et Démocrates dans plusieurs Etats.

Les démocrates espèrent reprendre le contrôle de la Chambre des représentants après ces élections, tandis que les Républicains cherchent à resserrer leur emprise sur le Sénat.

Les élections américaines de mi-mandat, qui renouvelleront l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants et plus d'un tiers du Sénat, seront un nouveau bras de fer politique entre réformateurs et conservateurs sur des thématiques clés comme l'immigration, la législation sur les armes, le système de santé et d'éducation.

Plusieurs oppositions seront très suivies par les médias et les observateurs politiques.

Dans l'Arizona, deux duels de femmes: l'acte 1 se joue entre l'élue Républicaine sortante à la Chambre Martha McSally à la démocrate Kyrsten Sinema.

Copyright de l'image Reuters

Toutes deux vont tenter de succéder au Sénat à Jeff Flake, qui ne se représente pas. Dans la deuxième circonscription de cet Etat frontalier du Mexique, la républicaine d'origine hispanique, Lea Marquez Peterson et la démocrate et ancienne membre du Congrès Ann Kirkpatrick joueront leur va-tout sur la politique migratoire du Président Trump.

Au Texas, les démocrates veulent conquérir ce bastion Républicain. Ils alignent Beto O'Rourke, l'ancien chanteur punk face à l'actuel sénateur Républicain, Ted Cruz.

Si les Démocrates lorgnent sur le Texas, ils pourraient perdre le Missouri. Après deux mandats, la sénatrice Claire McCaskill est fragilisée, une situation qui profite au Républicain Josh Hawley qui a reçu un soutien du président Trump qui l'a qualifié de star.

Enfin, en Floride et en Géorgie, la question raciale aura encore une fois sa place dans le débat politique. Le démocrate Andrew Gillum, maire de la capitale Tallahassee, veut devenir le premier gouverneur noir de l'Etat de Floride.

Copyright de l'image Reuters

Et pour y arriver, il devra battre un ardent supporteur de Donald Trump, Ron DeSantis. En Géorgie c'est Stacey Abrams, une Afro-Américaine démocrate qui a reçu le soutien de la star de la télévision Oprah Winfrey qui rêve de devenir la première femme noire à la tête de l'Etat.

Mais le Républicain Brian Kemp, qui se qualifie de "conservateur politiquement incorrect" joue justement sur la fibre raciale pour barrer la route à sa rivale.

Dans cet Etat du Sud encore profondément marqué par la ségrégation raciale, M. Kemp a été accusé d'avoir rayé du registre électoral quelque 35.000 personnes, les deux-tiers étant des Noirs.

Si elle était élue, Stacey Abrams deviendrait, à 44 ans, la première femme noire à accéder au poste de gouverneur aux Etats-Unis.