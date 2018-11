Un jeune couple du Texas a été tué lorsqu'un hélicoptère les transportant après la cérémonie de leur propre mariage s'est écrasé tard samedi soir, selon des officiels.

Will Byler et Bailee Ackerman Byler étaient tous deux étudiants à la Sam Houston State University.

Leur décès a d'abord été rapporté par le journal étudiant.

L'accident s'est produit près d'Uvalde, à environ 135 km à l'ouest de San Antonio.

Sur les médias sociaux, les participants au mariage ont affiché leurs condoléances dans les légendes des photos de mariage.

Dans une déclaration, le président des étudiants de l'université a déclaré que le couple marié "restera toujours dans les mémoires par leur cœur bienveillant et leur esprit édifiant".

Un autre ami a écrit sur Instagram : "J'ai la paix dans le fait que tu aies quitté cette terre si pleine de bonheur et d'amour. Comme c'est génial de passer sa lune de miel avec Jésus".

"Heureusement qu'on a pu passer ces derniers jours avec vous. Nos coeurs nous font mal maintenant, mais nous savons que ce n'est pas pour toujours".

Les deux étaient mariés depuis un peu plus d'une heure avant que leur hélicoptère ne s'écrase sur le ranch de la famille Byler dans le sud du Texas.

Selon le journal universitaire The Houstonian, Will Byler avait étudié en génie agricole et faisait partie de l'équipe de rodéo de l'école.

Bailee Ackerman Byler étudiait la communication agricole.

Tous deux étaient en dernière année d'université.

Selon le National Transportation Safety Board, l'accident mettait en cause un hélicoptère Bell 206B.

L'épave de l'accident a été découverte dimanche matin.

La police locale affirme qu'il y a eu de nombreux décès, mais n'a pas officiellement nommé les victimes.