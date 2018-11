Un homme exige d'être rajeuni de 20 ans

Copyright de l’image AFP Image caption Emile Ratelband, un Hollandais de 69 ans, se sent "abusé et discriminé" par son âge

Au Pays-bas, un père de famille, retraité, dit se sentir discriminé au travail comme en amour à cause de son âge.

Emile Ratelband, 69 ans, se sent "abusé et discriminé" par son âge et souhaite que son âge légal soit ramené à 49 ans.

Ce père de famille, célibataire et à la retraite, se dit "victime de discriminations" sur le marché de l'emploi et en amour.

Le Néerlandais a déposé une requête auprès des magistrats d'un tribunal du pays. Les juges sont restés sans voix.

"Je me sens jeune, je suis affuté, et je veux que ceci soit reconnu légalement ", a déclaré Emile Ratelband, coach en développement personnel.

L'homme veut que sa date de naissance soit modifiée dans son passeport, passant du 11 mars 1949 au 11 mars 1969, une demande "tout à fait légitime" selon lui.

"On peut aujourd'hui choisir notre travail, genre, orientations politique et sexuelle. On a même le droit de changer de nom. Alors pourquoi ne pas avoir le droit de changer d'âge ?", interroge-t-il.

Selon Emile Ratelband son médecin estime son âge biologique entre 40 et 45 ans.

"Cette affaire est inédite, il n'y a pas de jurisprudence. Les chances de succès sont infimes mais nous estimons que la législation doit évoluer avec son temps", a commenté son avocat Jan-Hein Kuijpers. Le tribunal rendra un verdict d'ici un mois.