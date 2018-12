Les libertés à la poubelle : la casserole

Nous devons tous manger, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous faisons tous la cuisine.

Préparer les repas serait la tâche domestique la plus fastidieuse, qui incombe le plus souvent aux femmes.

Selon un rapport récent des Nations Unies, les femmes interrogées dans les pays en développement consacrent plus d'une heure et demie de plus que les hommes à la cuisine.

La même enquête a révélé que dans les pays plus développés, la différence quotidienne entre le temps de cuisson selon les sexe était d'une heure.

Et ce sont les femmes indiennes qui passent le plus de temps dans la cuisine.

À plus de 13 heures par semaine, selon un sondage de 2015.

Ironiquement, dans le monde professionnel, l'écart entre les sexes est inversé, 17 % seulement des postes de chef au Royaume-Uni sont occupés par des femmes.

Certains accusent la culture dans les cuisines professionnelles, tandis que d'autres disent que les heures inflexibles ne sont pas adaptées au mode de vie des femmes.

Une étude sociologique suggère que les représentations médiatiques des chefs masculins et féminins font partie du problème.

Les auteurs ont constaté que les hommes avaient plus de chances de se voir attribuer un crédit pour leur travail intellectuel et technique, alors que les compétences techniques des femmes étaient rarement mentionnées.