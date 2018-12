Les libertés à la poubelle : La serpillière

Les travaux ménagers, ainsi que le ménage, ont traditionnellement été perçus comme relevant de la responsabilité des femmes.

Bien que ces rôles de genre traditionnels aient été contestés dans de nombreuses sociétés, il existe toujours une pression sociale pour que le foyer soit propre, rangé et présentable, le travail domestique devant souvent s'intégrer à un emploi à temps plein ou à temps partiel.

En Grande-Bretagne, une enquête menée en 2016 a révélé que les femmes effectuaient en moyenne près de 60 % de plus que les hommes du travail non rémunéré, tâches ménagères comprises.

Selon les Nations Unies, les femmes travaillent en moyenne 30 minutes de plus par jour que les hommes dans les pays développés, et 50 minutes dans les pays en développement, en tenant compte du travail rémunéré et non rémunéré.

Cela signifie que, en tenant compte de 8 heures par nuit pour dormir, les femmes disposent d'environ 19 jours de moins que les hommes.