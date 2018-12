Les libertés à la poubelle : Presse féminine

Le premier magazine féminin aurait été The Ladies Mercury, publié au Royaume-Uni en 1693.

Le magazine s'est engagé à couvrir "toutes les questions les plus sympathiques et les plus intéressantes concernant l'amour, le mariage, le comportement, les vêtements et l'humour du sexe féminin, qu'il s'agisse de vierges, d'épouses ou de veuves".

Les magazines féminins d'aujourd'hui semblent plus à même de s'engager à couvrir les commérages de la mode et des célébrités, bien que certains couvrent également un large éventail d'autres sujets.

Les propriétaires et les éditeurs des magazines pourraient soutenir que leur succès montre qu'ils donnent aux lectrices et lecteurs ce qu'ils désirent.

Mais pour de nombreuses personnes, le culte des célébrités a affecté la santé mentale des jeunes. Un récent sondage britannique a révélé que 58 % des 11-16 ans accusaient notre obsession pour les célébrités d'être l'un des moteurs derrière notre quête de perfection.