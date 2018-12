Les libertés à la poubelle : L'alliance

Traditionnellement, le mariage permettait de former des relations tribales et politiques, avant qu'ils soient associés, plus récemment, à l'amour, la romance et, dans de nombreux cas, des rackets organisés.

Une enquête récente a révélé que le mariage britannique moyen coûte aujourd'hui 30 355 £ (39 000 $).

Bien que la conception de l'alliance soit basée sur l'association du cercle égyptien antique comme symbole d'éternité, de moins en moins de couples britanniques sont prêts à franchir le pas.

En 2015, les taux de mariage au Royaume-Uni ont atteint un niveau record, les commentateurs suggérant des taux de divorce élevés, une volonté de vivre hors mariage et le coût potentiellement catastrophique des cérémonies de mariage en tant que facteurs du déclin.

Les taux de divorce aux États-Unis sont en train de baisser mais ce changement a été lié au fait que de plus en plus de couples attendent d'être plus âgés pour se marier.