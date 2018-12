Les libertés à la poubelle : Bonus

Notre projet Les libertés à la poubelle est une version numérique d'une célèbre manifestation de féministes américaines datant de 1978.

Nous demandons aux femmes du monde entier quels objets elles considèrent comme des obstacles qui les empêchent de vivre leur vie comme elles le souhaitent.

Les objets ciblés dans notre jeu ont été suggérés par nos lecteurs et auditeurs. Vous pouvez en apprendre davantage sur chacun d'entre eux en les glissant dans notre corbeille numérique et en cliquant sur le bouton pour explorer davantage.

Mais nous attendons toujours d'autres suggestions.

Les vêtements religieux, les vêtements de bébé différenciés selon le sexe et les bulletins de salaire, représentant l'écart de rémunération entre hommes et femmes, ont été des suggestions populaires et en voici quelques autres.

Aérographe

C'est l'un des aspects les plus controversés de la publicité et des réseaux sociaux. Une technique de retouche photo souvent utilisée pour rendre les personnes plus minces et dissimuler les imperfections.

Certains acteurs, comme Jameela Jamil, l'une des 100 femmes de la BBC de cette année, disent aux rédacteurs du magazine de ne pas passer leurs images de couverture à l'aérographe. Ils craignent que cela ne donne à leurs fans des attentes irréalistes en matière d'image corporelle.

Mais les chiffres de 2015 suggèrent que plus de la moitié des utilisateurs filtrent leurs images sur les réseaux sociaux.

Organisateurs familiaux

Les agendas avec une colonne pour chaque membre de la famille ou des agendas dans lesquels on s'attend à ce que "maman" garde la trace des rendez-vous de chacun sont presque tous destinés aux femmes.

C'est un signe que les femmes devraient assumer ce que les féministes appellent "la charge mentale", penser aux tâches ménagères et se rappeler ce qu'il faut faire.

Mais beaucoup de mères disent que, malgré l'image de marque, ces agendas constituent un moyen utile de gérer les tâches qui, à leur avis, font partie intégrante de la maternité.

Féminisme

Certaines étaient opposées à l'idée des "poubelles de la liberté" et d'autres étaient en désaccord avec le féminisme dans son ensemble.

Les gens pensent que le concept est allé trop loin ou que le féminisme nuit aux femmes en les forçant à laisser leur bébé à la maison pour aller travailler.

Cravates, boutons de manchette et costumes

Il n'y a pas que les femmes qui suggèrent des choses - beaucoup d'hommes ont jeté des vêtements dans la poubelle des libertés

"Ce sont des contraintes physiques, tout comme les sous-vêtements des femmes", a déclaré une personne.