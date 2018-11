Comment j'ai démasqué un cyber criminel

Copyright de l’image Empics Image caption Roy, victime d'un poisson-chat, montrant au journaliste Athar Ahmad des conversations qu'il a eues avec quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre.

La femme au téléphone pense qu'elle a un fiancé aux USA.

Mais les courriels romantiques qu'elle reçoit proviennent en fait d'une petite ville du Nigeria.

Laura Lyons doit annoncer la mauvaise nouvelle à la femme.

C'est une détective privée qui se spécialise dans la recherche de cyber criminel, aussi connus sous le nom de "catfish".

"Quand il faut retourner voir les gens et leur expliquer que cette personne n'existe pas, qu'elle n'est pas réelle, c'est vraiment difficile à faire", dit-elle.

Les cyber criminel sont souvent basés en Afrique et travaillent dans les cybercafés et utilisent des textes romantiques pré-écrits.

Leurs histoires sont conçues pour tirer les ficelles, faire du chantage et vider les comptes bancaires.

Plus d'un quart des nouvelles relations commencent maintenant par l'intermédiaire d'un site de rencontre ou d'une application, de sorte qu'il n'y a pas de pénurie de victimes potentielles.

La plupart des victimes sont trop gênées pour aller à la police, mais il y a encore 10 arnaques qui sont signalés par jour au Royaume-Uni.

Ceux qui sont touchés par de telles escroqueries perdent en moyenne environ 15.000 livres.

La marque : Une victime ciblée par une arnaque aux sentiments

Roy Twiggs me montre le flot de conversations par courriel qu'il a eues avec quelqu'un qui se faisait passer pour une femme américaine appelée Donna.

Roy pensait qu'ils étaient amoureux et qu'ils allaient se marier. Puis elle a commencé à demander de l'argent pour l'aider dans un projet de construction en Malaisie.

"L'argent semblait être pour des choses plausibles. Quand vous envoyez 3.000, 4.000 livres, tout s'additionne".

"Après avoir tout arrangé, je lui avais payé une bonne partie des 100.000 livres".

L'homme de 67 ans, originaire de Doncaster, devrait profiter d'une retraite confortable.

Au lieu de cela, il rembourse ses créanciers chaque mois avec sa pension.

"Je suis fauché. Tu es blanchi à la chaux, tu es complètement dévasté, tu es fini, tu ne veux plus être dérangé."

Image caption Le tableau de Roy avec un paiement de 500 $ à "Sherry"

Pendant que nous filmons, nous apercevons une note inquiétante sur le calendrier de Roy.

Il a écrit "500 $" à côté du nom Sherry.

Sherry est la nouvelle petite amie américaine de Roy.

Il l'a rencontrée en ligne.

"Quand je regarde les messages que Sherry m'a envoyés, il est clair qu'elle utilise le même langage et les mêmes méthodes que le premier cyber criminel".

C'est loin d'être inhabituel, car les cyber criminels sont impitoyables avec leurs victimes. Si vous avez été accroché une fois, vous avez plus de chances d'être à nouveau ciblé.

L'appât : Un faux profil utilisé pour accrocher quelqu'un en ligne

Je veux attraper un cyber criminel en créant mon propre faux profil de rencontre.

Près des deux tiers des victimes signalées sont des femmes, alors je suis devenue Kathryn Hunter - une divorcée riche à la recherche d'amour.

Il ne faut pas longtemps avant que le cyber criminel commence à mordre.

Quatre hommes m'approchent en ligne et ils prétendent tous être des soldats américains.

C'est un signal d'alarme immédiat.

Le profil militaire est une couverture couramment utilisée qui donne au cyber criminel une excuse pour ne pas se rencontrer en personne et une raison apparemment légitime de demander que de l'argent soit envoyé à l'étranger.

L'un des soldats, qui se fait appeler Paul Richard, se montre fort.

Le deuxième jour, il dit à Kathryn qu'il est amoureux.

Le troisième jour, il veut l'épouser.

Il cesse la conversation sur le site de rencontre et me bombarde de textos.

Il y a des messages tard dans la nuit et d'autres m'attendent le matin.

Au bout d'une semaine, Paul Richard dit qu'il veut parler au téléphone.

Mon producteur prend le rôle de Kathryn pour l'appel.

Le numéro qu'il a utilisé pour appeler a un indicatif nigérian.

Après un bref silence, un homme avec un épais accent africain est à l'autre bout du fil.

Il ne ressemble pas au soldat américain dont il utilise l'image.

Mais Paul explique son accent en disant qu'il a un rhume.

Image caption Laura Lyons est spécialisée dans la recherche de fraudeurs en ligne.

La façon la plus facile de prouver que quelqu'un est un cyber criminel est de trouver la vraie personne dont ils utilisent les photos.

Une recherche d'image inversée en ligne peut montrer d'où proviennent les photos sur Internet.

Les trois premières photos que Paul nous envoie ne fonctionnent pas, car les métadonnées ont été retirées de l'image.

Mais nous obtenons un résultat avec la 4ème, que Paul prétend être lui dans son uniforme militaire.

Il nous conduit à la page Instagram de Juan Avalos, un vrai marine dont la page présente les mêmes photos que celles que nous a envoyées le Paul auto-proclamé.

Il a mis en ligne un avertissement sur le cyber criminel parce qu'un grand nombre de fraudeurs ont utilisé ses photos pour escroquer les gens.

Juan nous l'a dit : "Ces types diraient n'importe quoi à n'importe qui et mentiraient. Je vois tellement de messages, même si je leur montre que ce n'est pas moi, ils n'y croient toujours pas parce qu'ils sont si profondément amoureux."

Niama Loua Berété, spécialiste en cybercriminalité, est notre invité

Au cours des prochaines semaines, mon producteur continue de parler à Paul Richard au téléphone pendant que j'écoute.

Paul parle avec enthousiasme de leur vie future ensemble et de son projet de déménager au Royaume-Uni pour être avec Kathryn une fois son service militaire terminé.

Les conversations deviennent de plus en plus longues et fréquentes, ponctuées de baisers, de commentaires langoureux et d'une demande régulière de photos.

Il n'y a qu'une chose qui fait obstacle à notre bonheur futur : le fils de Paul est malade et a désespérément besoin de soins médicaux. Il demande 800 dollars pour payer le traitement du jeune Rick.

Copyright de l’image @shreddedmilitary Image caption Voici l'image de "Paul Richard" que nous a envoyé le cybercriminel. Son vrai nom est Juan Avalos et sa photo est utilisée par des arnaqueurs en ligne. Il essaie de sensibiliser le public

Paul dit qu'on devrait verser l'argent à sa nounou aux USA, une femme appelée Marcy Krovak.

C'est une percée parce que, contrairement à Paul Richard, Marcy Krovak est une vraie personne.

Mule : quelqu'un qui transfère de l'argent ou des biens pour le cybercriminel

Les cyber criminels ont besoin de vraies personnes pour amasser l'argent qu'ils soutirent, car une certaine forme d'identification doit être montrée lors des transactions.

Certaines de ces mules sont des victimes innocentes piégées dans l'envoi d'argent liquide, d'autres sont dans l'escroquerie.

Nous ne savons pas si Marcy est dans le coup ou non, alors nous allons à Slippery Rock, en Pennsylvanie, où elle vit.

Nous lui envoyons une petite somme d'argent pour voir si elle viendra la chercher.

Les trois jours suivants sont passés assis dans une camionnette dans le noir à l'extérieur de la Western Union locale de Marcy.

Nous apercevons un certain nombre de femmes qui lui ressemblent, mais à chaque fois c'est une fausse alerte...

Puis, tout comme nous pensons que notre opération a échoué, nous recevons une notification nous informant que l'argent a été retiré à l'aide de la carte d'identité de Marcy.

Mais il a été collecté à 400 miles d'ici, à New York.

Quand on demande à Marcy ce qui se passe, elle prétend être aussi une victime de notre cyber criminel :

"Je n'allais jamais aller à Western Union pour récupérer cet argent, mais maintenant quelqu'un a utilisé mes informations et est parti les chercher. Ce n'était pas moi, je ne l'ai pas fait. S'il vous plaît, trouvez cette personne."

Le cybercriminel démasqué

Il semble que nous soyons dans une autre impasse, mais alors notre cyber criminel fait une erreur.

Paul Richard a accidentellement laissé un badge - Dan Coolman - sur une de ses photos WhatsApp.

Nous cherchons dans tous les Dan Coolmans du Nigeria et nous en trouvons un qui tient un salon de coiffure à Ibadan.

Il utilise le même numéro que celui d'où notre cyber criminel nous a appelés.

Dan Coolman est un autre faux nom, mais nous découvrons que le téléphone est enregistré au nom de Daniel Joseph Okechkwu.

Copyright de l’image CAPTURE D'ECRAN Image caption Le visage de l'homme derrière l'arnaque

Nous trouvons alors un compte Twitter avec ce nom et la même photo de profil que celle utilisée par Dan Coolman.

Nous avons enfin découvert la véritable identité de notre cyber criminel.

On se dirige vers Ibadan, mais le temps qu'on y arrive, il est parti.

Les portes du salon de coiffure sont fermées et les gens du coin disent qu'il est fermé depuis des semaines.

Il y a une photo de notre cyber criminel posant avec un client sur le côté du bâtiment, mais personne ne semble savoir où Daniel Joseph Okechkwu est allé.

Après trois mois de discussion avec notre cyber criminel, nous décidons de l'appeler et de lui dire qui nous sommes vraiment.

Étonnamment, il ne raccroche pas tout de suite.

Il s'en tient à son histoire de soldat américain et insiste sur le fait qu'il s'appelle Paul Richard.

Il nie avoir arnaqué qui que ce soit et met fin à l'appel.

C'est comme une fin décevante à nos recherches, mais plus tard dans la nuit, il nous rappelle.

Renforcer la liberté d'expression sur internet au Sénégal

Cette fois, Daniel Joseph Okechkwu avoue.

Il prétend que c'est la première escroquerie amoureuse qu'il n'ait jamais faite et qu'il a été forcé de le faire à cause de la fermeture de son salon de coiffure.

Il semble sincère et s'excuse de la façon dont il nous a traités.

Notre cyber criminel dit qu'il veut arrêter d'être un arnaqueur aux sentiments.

Mais il a besoin qu'on lui donne de l'argent pour qu'il puisse arrêter de piéger d'autres personnes.

C'est un mea-culpa classique des cyber criminels.

Ils n'abandonnent jamais la cybercriminalité, même lorsqu'ils ont été démasqués.