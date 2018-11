Un homme avoue 90 meurtres aux Etats-Unis

Copyright de l’image Los Angeles Times via Getty Images Image caption Peu de personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en 2014 pour trois meurtres commis dans les années 1980 (photo au dossier).

Un homme emprisonné pour meurtre fait l'objet d'une enquête après avoir avoué 90 meurtres durant quatre décennies aux États-Unis.

Le FBI pense que Samuel Little, 78 ans, est peut-être l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire criminelle américaine.

Les services de l'État et les organismes fédéraux s'efforcent maintenant de faire correspondre ses aveux aux dizaines de femmes qui sont décédées dans tout le pays entre 1970 et 2005.

Les enquêteurs disent qu'ils l'ont déjà relié à 34 meurtres et qu'ils travaillent à en corroborer plusieurs autres.

Little purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité après avoir été condamnée en 2014 pour le meurtre de trois femmes.

Pearl Nelson (à gauche) tient une photo de sa mère Audrey Nelson, tuée par Little.

Il est en détention depuis septembre 2012, date à laquelle il a été arrêté dans un refuge pour sans-abri du Kentucky et transféré en Californie où il était recherché pour trafic de drogue.

Des échantillons d'ADN prélevés à Little ont ensuite été liés à la mort non résolue de trois femmes dans le comté de Los Angeles en 1987 et 1989.

Ces trois victimes avaient été battues et étranglées avant que leurs corps ne soient démembrés et jetés.

Il a plaidé non coupable au procès, mais a finalement été condamné à trois peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Auparavant, il avait déjà un lourd casier judiciaire, avec des infractions telles que le viol et le vol à main armée.

Les condamnations pour meurtre ont conduit Little à être référé au ViCAP (Violent Criminal Apprehension Program) du FBI - un programme qui analyse les crimes violents et sexuels commis en série et partage des informations avec les agences locales d'application de la loi pour faire référence aux crimes non résolus.

Les responsables du programme affirment qu'ils ont ensuite découvert un "schéma alarmant" et des "liens convaincants" avec de nombreux autres meurtres à travers les États-Unis.

Une affaire non résolue d'assassinat à Odessa, au Texas, d'une femme nommée Denise Christie Brothers a ensuite été poursuivie par les autorités locales.

"Un ranger local, James Holland, s'est ensuite rendu en Californie avec des membres de l'équipe ViCAP plus tôt cette année pour interviewer Little.

Ils disent que Little a accepté de leur parler parce qu'il espérait changer de prisons.

Une photo récente de Little, qui se serait aussi fait appeler Samuel McDowell.

Le FBI dit que Little a avoué jusqu'à 90 meurtres au total - ce qui étend les États à l'ensemble des États-Unis, de la Californie au Maryland.

L'équipe ViCap a déclaré dans un communiqué de presse publié plus tôt cette semaine qu'elle avait jusqu'à présent établi ses liens avec 34 décès, et que de nombreux autres étaient apparemment en attente de confirmation.

Le FBI affirme que le jeune homme de 78 ans est "en mauvaise santé" et qu'il va probablement rester en prison au Texas jusqu'à sa mort, où il a été transféré de Californie après avoir admis le meurtre d'Odessa.