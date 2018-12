Requins et raies d’exception menacés d'extinction

Copyright de l’image SHUTTERSTOCK Image caption La plus grande menace pour les requins anges est la pêche commerciale

Les requins et les raies les plus étranges du monde sont au bord de l'extinction.

Certains des requins et des raies les plus inhabituels du monde sont au bord de l'extinction en raison de menaces telles que la pêche commerciale estime les scientifiques.

Un requin qui utilise sa queue pour étourdir sa proie et une raie de la moitié de la longueur d'un bus font partie de la liste de ces 50 espèces.

Les scientifiques soulignent que les requins ont une mauvaise réputation et les gens ne comprennent pas à quel point ils sont importants et menacés.

Et perdre ne serait-ce qu'un seul de ces "fossiles vivants" effacerait des millions d'années d'histoire évolutionnaire.

"Le plus grand mythe autour des requins est sans aucun doute la perception qu'ils sont dangereux, qu'ils sont des machines mangeuses d'hommes - ils ne le sont pas", a déclaré le biologiste marin Fran Cabada à la BBC.

"Il y a eu des interactions négatives, mais elles sont très rares et non intentionnelles".

Copyright de l’image SHUTTERSTOCK Image caption Malgré leurs dents effrayantes, les requins tigres de sable n'attaquent généralement les humains qu'en cas de légitime défense

C'est la première fois que des requins, des raies et des chimères (poissons dont le cartilage remplace les os) ont été évalués pour le programme Edge (Evolutionarily Distinct and Globally Endangered) of Existence.

La plupart des requins se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire, ce qui les rend essentiels à la santé des océans.

Les perdre aurait un impact important sur d'autres populations de poissons et, en fin de compte, sur les moyens de subsistance de l'humanité.

"Ils ont très peu de parents sur l'arbre généalogique des espèces, donc ils sont très uniques et les perdre représentera en fait une très grande" précise Fran Cabada.

L'évaluation a révélé que la pêche, tant ciblée qu'accidentelle, était à l'origine du déclin rapide de la population des requins et raies, ainsi que de la perte de leur habitat due au développement côtier, à la dégradation des forêts de mangroves, à la pollution des eaux et au chalutage.

"La liste des requins et des raies Edge comprend certains des poissons les plus intéressants et les plus uniques que nous ayons sur cette planète," déclare le Dr Matthew Gollock, de ZSL.

"L'extinction moderne d'une seule espèce de cette liste entraînerait la perte de millions d'années d'histoire évolutionnaire."

Sudan avait 45 ans, il était de le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord.

Voici quelques-unes des espèces sur la liste

Le poisson-scie à large bouche (Pristis pristis)

Copyright de l’image SIMON FRASER UNIVERSITY Image caption Le poisson-scie à large bande (Pristis pristis)

Cette raie est la première de la liste. Elle est menacée par une pêche non durable et par des prises accidentelles dans les filets. La caractéristique la plus distinctive du poisson-scie à large bouche est son museau (rostre) bordé de dents pointues pour tailler sa proie. Les bottes de cow-boy étaient autrefois faites de peau de poisson-scie.

La raie électrique des Caraïbes (Narcine bancroftii)

Copyright de l’image SHUTTERSTOCK Image caption La raie électrique des Caraïbes (Narcine bancroftii)

Cette raie peut produire un choc électrique qu'elle utilise pour étourdir sa proie. Les raies se cachent dans le sable ou la boue le jour et cherchent des vers et d'autres petites proies la nuit.

Le requin zèbre (Stegostoma fasciatum)

Copyright de l’image SHUTTERSTOCK Image caption Le requin zèbre (Stegostoma fasciatum)

Ce requin change d'apparence au cours de sa vie. Les jeunes naissent avec des rayures zébrées, qui se transforment en taches en vieillissant. Il vit sur le fond marin et a une durée de vie de 25 à 35 ans.

Le requin baleine (Rhinocodon typus)

Copyright de l’image SHUTTERSTOCK Image caption Le requin baleine (Rhinocodon typus)

Le plus gros poisson de la mer, atteignant jusqu'à 20 m de long, il se nourrit par filtration et compte sur le plancton et les petits poissons pour survivre.

Le requin pèlerin (Cetorhinus maximus)

Copyright de l’image SHUTTERSTOCK Image caption Le requin pèlerin (Cetorhinus maximus)

Le requin pèlerin est la deuxième plus grande espèce de requin (et de poisson) au monde derrière l'énorme requin baleine.

