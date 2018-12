Une bousculade fait six morts en Italie

Copyright de l’image Twitter Image caption Des secouristes au chevet des blessés, après la bousculade meurtrière de Corinaldo

Six personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées dans la nuit de vendredi à samedi, à la suite d'une bousculade survenue dans une discothèque de Corinaldo, près de la ville d'Ancône.

Des centaines de jeunes s'étaient réunis pour un concert de rap.

"Peut-être à cause de la dispersion d'une substance irritante, les jeunes ont fui en se marchant les uns sur les autres. Malheureusement, six sont décédés et il y a des dizaines de blessés", ont annoncé les pompiers italiens sur Twitter.

Dino Poggiali, le commandant des pompiers d'Ancône, a fait état à la télévision de 14 blessés en "code rouge", le niveau d'urgence le plus élevé, dont "quelques-uns plus graves que les autres".

Selon lui, 40 blessés sont en "code jaune", le niveau d'urgence intermédiaire.

Les médias locaux précisent que les six personnes décédées sont cinq mineurs - trois filles et deux garçons - et une adulte, une femme qui était venue accompagner sa fille au concert.

Samedi matin, le pronostic vital était encore engagé pour sept blessés.

"On ne peut pas mourir ainsi à 15 ans", a commenté le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, en prenant l'engagement de "trouver les responsables de ces six vies brisées, ceux qui ont par méchanceté, stupidité ou avidité transformé une soirée de fête en tragédie".