Des organes transplantés causent un cancer

Image caption Tom Tyreman est mort en février d'un cancer

La famille d'un homme décédé après avoir reçu une greffe de foie d'un donneur atteint d'un cancer non détecté a demandé des tests plus approfondis.

Tom Tyreman, âgé de 63 ans et originaire de Stockton, s'est d'abord rétabli après l'opération à l'hôpital Freeman de Newcastle il y a un an, mais est décédé d'un cancer en février.

Plus tard, on a découvert une petite tumeur cancéreuse dans l'organe du donneur qui n'a pas été détectée par le dépistage avant la transplantation.

L'hôpital a déclaré que ce "dénouement tragique" n'était pas prévisible.

NHS Blood and transplantation Service (banque de sang et transplantation) a déclaré qu'il fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que tous les organes donnés sont appropriés et sains, mais qu'en raison de la nature soudaine et rapide du don d'organes, il n'était normalement pas possible de sélectionner un donneur à l'avance.

Pauline Hunt, âgée de 49 ans et originaire de Kilmarnock, a également développé un cancer après avoir reçu un rein du même donneur, une femme morte d'un caillot de sang.

La sœur de M. Tyreman, Jane Bird, a déclaré que le personnel de l'hôpital devait être "plus direct" sur ce qui pourrait mal tourner.

"On nous a dit qu'il pourrait développer un cancer plus tard parce que son système immunitaire était tellement affaibli, ce que nous avons accepté", a-t-elle dit.

Image caption La sœur de M. Tyreman, Jane Bird, a déclaré que des "tests rigoureux" sont nécessaires.

"Mais on ne nous a jamais dit qu'il pourrait l'obtenir à partir de l'organe donné".

"Je pense qu'il faut des tests plus stricts. C'est inacceptable de nos jours qu'on ne puisse pas faire des tests plus poussés."

La famille de M. Tyreman s'est exprimée après que Mme Hunt se soit décrite comme étant "essentiellement condamnée à mort".

Elle soutient que "personne ne devrait combattre le cancer d'un autre."

Un porte-parole du NHS Blood and transplantation Service a déclaré que les antécédents médicaux des donneurs potentiels sont "soigneusement vérifiés" et que si une anomalie est découverte, une biopsie est effectuée.

Mais "dans de très rares cas, il est possible que le donneur ait une petite tumeur qui ne peut pas être détectée par les tests effectués dans le temps limité disponible avant la transplantation".

"Cela signifie que la transmission d'un cancer non diagnostiqué est un risque, mais heureusement, c'est extrêmement rare".

L'hôpital Freeman a indiqué qu'une enquête était en cours.