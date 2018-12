Quelques images de Noël à travers le monde

La fête de Noël a été célébrée de différentes manières dans différentes régions du monde. La méditation, la joie ou encore un grain de folie.

Sur le million de personnes résidents en Inde, seulement 2% de la population sont Chrétiens, dans un pays majoritairement Hindous. Noël est tout de même célébré avec enthousiasme dans tout le pays.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le plus grand Père noël en sable jamais construit. Il est fait de sable et de bouteilles en plastique. L'artiste Sudarshan Pattnaik qui travaille avec le sable, l'a créé pour attirer les visiteurs à la Baie du Bengal. Il en a profité pour passer un message pour la protection de l'environnement.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Pas de Noël sans selfie, en Inde, des jeunes se prennent en photo avec le Père noël dans une église catholique.

Père ou mère noël dans des situations hors du commun

Le mois de décembre est le plus chaud de l'année en Australie. Le jour de Noël est traditionnellement une occasion de plus de se rendre à la plage et de célébrer la fête dehors. Ici, à Sydney, une femme en costume de Mère noël fait du surf.

Copyright de l’image Getty Images Image caption En Australie, Mère Noël oublie son traineau et se met au surf.

Copyright de l’image Getty Images Image caption En Afrique du Sud, juste avant Noël, un homme habillé en Père Noël dans l'aquarium pendant un spectacle pour les fêtes à uShaka Sea World, à Durban, le 5e plus grand aquarium au monde et le plus grand d'Afrique.

Copyright de l’image Getty Images Image caption En Chine, un employé d'une compagnie habillé en Père noël à la montagne Tianzi.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des enfants très heureux de voir le Père Noël sur un éléphant en Thaïlande.

Du côté du politique!

Le président américain Donald Trump a failli révéler à une petite fille de 7 ans que le Père Noël n'existait pas. Heureusement que la petite fille n'a pas bien compris ce qu'il avait dit.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président américain Donald Trump et son épouse, Mélania adressent leurs vœux par téléphone à certains enfant, une tradition pour le couple présidentiel au Etats-Unis.

Réunis dans l'Est de l'Angleterre, les membres de la famille royale ont participé à un service religieux de 45 minutes, puis, se sont tous dirigés vers la maison voisine pour un traditionnel dîner de Noël.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Prince William, Duc de Cambridge, Catherine, Duchesse de Cambridge, Meghan, Duchesse de Sussex et le Prince Harry, Duc de Sussex qui se rendent au service de Noël en Angleterre.

Ici, en République démocratique du Congo, la population attend la tenue des élections générales. La commission électorale nationale indépendante a annoncé le report du vote d'une semaine (30 décembre), un scrutin est organisé deux ans après la date officielle du mandat du président Kabila et des élus de l'Assemblée nationale, en attendant c'est la Noël!

Copyright de l’image Getty Images Image caption A Kinshasa, une croyante catholique prie à la grotte de la cathédrale Notre Dame avant la messe de Noël, le 24 décembre 2018.

En France, les manifestants surnommés " Gilets Jaunes" continuent leur mouvement pendant la nuit du réveillon de Noël. Ils s'insurgent contre les mesures impopulaires du président Macron. Ils disent se mobiliser pour "une meilleure répartition de l'argent public et plus de justice sociale" et entendent maintenir le mouvement pendant les fêtes de fin d'année.

Copyright de l’image Getty Images Image caption En France, des manifestants surnommés " Gilets Jaunes" le 24 décembre.

