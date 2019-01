View this post on Instagram

Que faut-il retenir du développement de la Guinée en 60 ans d’indépendance ? Le 2 octobre, la Guinée a célébré le 60e anniversaire de son indépendance. Les autorités guinéennes ont placé cette fête sous le signe de la reconnaissance au président Sékou Touré. L'ancienne colonie française avait voté non lors d'un référendum organisé le 28 septembre 1958. Alors qu’une dizaine de chefs d'Etat africain et les délégués des pays d'autres continents ont pris part aux festivités de la fête d’indépendance, de nombreux Guinéens espèrent enfin voir le pays se développer : 1 - "On se pose encore la question quand est-ce que la Guinée va se développer, quand est-ce que la Guinée pourra sortir de cette pauvreté. En tout cas, j'espère qu'après certainement l'actuel régime, qu'il y ait un autre régime qui vienne pour que la Guinée vraiment puisse retrouver une vie normale comme les autres pays." 2 - "Aujourd'hui les gens peuvent librement sortir et faire ce qu'ils veulent. En plus de ça, nous remarquons de cette indépendance, de ces 60 ans, une jeunesse qui a pris conscience de son niveau, de son etat et qui compte vraiment faire changer les choses." 3 – "La Guinée se développe petit à petit. Maintenant nous avons des cadres guinéens qui étudient ici et ailleurs. Je pense que si les guinéens sont courageux et s'il y a la justice, je pense que la Guinée va avancer dans l'histoire." 4 - "Après l'ère du premier régime, nous avons vu avec Lansana Conté, Dadis, Konaté et aujourd'hui Alpha Condé, je vois qu'aujourd'hui la position des jeunes guinéens ou des guinéens en général, nous n'avons pas un objectif. Parce que là nous tournons en rond. Et je vois ici que les 60 années d'indépendance jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fleuri comme on le pensait." Que faut-il retenir du développement de la Guinée en 60 ans d’indépendance ? #guinee #conakry #sekoutoure #guinee60 #independance