Que savez-vous sur votre passeport ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Kinshasa ne perçoit que 65 ‎$ sur les 185 $ payés par chaque Congolais qui a besoin d'un passeport.

Pour certains, ce sont des documents précieux ou durement acquis qui ouvrent des portes pour voyager et explorer le monde.

Pour d'autres, ils constituent un obstacle à la mobilité des citoyens du monde.

Mais quelle que soit leur couleur, quels que soient leurs tampons, quelle que soit la liberté qu'ils procurent, ils ne sont pas anodins et renferment tous une histoire.

Les passeports connus sous leur forme actuelle n'ont pas toujours existés.

Vous trouverez ici des faits intéressants sur les passeports qui vous permettront de les apprécier d'une toute nouvelle manière.

1-Quels passeports donnent le plus de liberté de se déplacer?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un passeport peut ouvrir des portes pour voyager et explorer le monde.

Si la taille d'un passeport répond à un standard international, tous les passeports ne sont pas les mêmes. La force ou la "puissance" d'un passeport se détermine en fonction du nombre de pays que leurs détenteurs peuvent visiter sans avoir besoin de visa.

Passport Index 2018 publié par Arton Capital (un groupe canadien de consulting financier), a classé les passeports des 199 nationalités dans le monde en fonction du nombre de pays accessibles sans visa.

Les premières places sont occupées en majorité par des pays européens.

En revanche, les pays africains s'en sortent moins bien. C'est le cas par exemple de la République démocratique du Congo (46 pays) ; de la Guinée (59 pays), du Sénégal (61), de la Cote d'Ivoire (62) et du Bénin (63).

Tout au bas du classement, on trouve l'Afghanistan (29 pays), l'Irak (32), le Pakistan (35), la Syrie (36) et la Somalie (38 contre 37 l'an dernier).

Copyright de l’image Getty Images

A lire aussi : Difficile pour les Africains d’aller dans un autre pays africain

Ce ne sont plus les pays asiatiques, Singapour et la Corée du Sud qui dominent le classement mais les Emirats arabes. Leurs passeports donnent accès à 167 pays. Les ressortissants de Singapour et d'Allemagne peuvent visiter 166 pays avec leur passeport. Les Français peuvent visiter 165 pays (contre seulement 160 l'an dernier). C'est également le cas pour de nombreux pays européens tels que la Suède, le Danemark, la Finlande et le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, les Pays bas, la Norvège, mais aussi la Corée du sud et les Etats-Unis.

2-Dans le monde, il n'existe que 4 couleurs pour les passeports

Copyright de l’image Getty Images Image caption Kinshasa ne perçoit que 65 ‎$ sur les 185 $ payés par chaque Congolais qui a besoin d'un passeport.

Il n'existe que des passeports de couleur rouge, bleue, verte et noire bien qu'il y ait un degré de variation dans les teintes allant du bordeaux au violet.

Ces couleurs ne sont pas nécessairement attribuées en fonction de critères géographiques (Amériques, Europe, Asie, Afrique), la politique, et même la religion peuvent être déterminants. Ceci dit, une majorité de passeports africains sont verts.

Rouge

Le rouge est la couleur la plus répandue. Elle est utilisée en majorité par les membres de l'Union européenne mais aussi par la Russie, la Chine, la Colombie.

Bleu

La couleur de passeport bleue est la seconde la plus répandue dans le monde. on y retrouve entre autres 15 pays des Caraïbes, de nombreux pays d'Amérique du Sud et les Etats-Unis.

Vert

Le vert a aussi été adopté par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée, le Niger et le Sénégal. Ces pays-là appartiennent aussi à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et bénéficie de la libre circulation des personnes et des biens.

Le passeport vert est associé à de nombreux pays musulmans : l'Algérie, l'Egypte, le Maroc.

Noir

Même si cette couleur est rare, certaines nations africaines possèdent le passeport noir. C'est le cas du Congo, du Gabon, du Burundi, de l'Angola, du Tchad, entre autres.

3- Le premier passeport était dans la Bible

Copyright de l’image Getty Images

Dans le livre de Néhémie, le roi Artaxerxès Ier de Perse a adressé une lettre à un fonctionnaire lui accordant un passage sans danger lors de ses voyages en Judée.

4-La photo est devenue obligatoire après la 1ère Guerre mondiale

Copyright de l’image Getty Images Image caption La photo n'a pas toujours été obligatoire

Les photographies ne sont devenues obligatoires qu'après le début de la Première Guerre mondiale, après qu'un espion travaillant pour l'Allemagne soit entré en Grande-Bretagne avec un faux passeport américain.

Aux tous débuts des photographies de passeport, n'importe quelle photo était acceptée.

Même les photos de groupes ou de familles.

5- Perdu de poids = nouveau passeport

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il est impossible de changer l'apparence du passeport attribué à chaque voyageur. Le format et "sérieux" de la photo sont imposés, ainsi que la page sur laquelle le tampon sera apposé.

Aux États-Unis, vous devez mettre à jour la photo de votre passeport si vous prenez du poids, perdez beaucoup de poids, subissez une opération au visage ou si vous avez ajouté ou supprimé de grands tatouages ou des piercings.

6- Renouveler votre passeport six mois avant son expiration

Copyright de l’image Getty Images Image caption Restez a jours sur la date d'expiration de vos papiers

Certains pays demandent que votre passeport soit valide pendant 90 jours après l'entrée, y compris dans la plupart des pays européens.

Mais pour être prudent, il faut passer six mois, c'est le temps requis par la Chine, l'Indonésie, la Russie, l'Arabie saoudite et d'autres pays. Cela vous évitera de rester coincé dans ces pays sans moyen de rentrer chez vous.

7- Le passeport nicaraguayen est le moins falsifiable

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il s'agirait du passeport le moins forgeable au monde.

Le passeport nicaraguayen comporte 89 éléments de sécurité distincts, notamment des hologrammes et des filigranes.

En conséquence, il s'agirait du document le moins forgeable au monde.

8- La reine du Royaume-Uni n'a pas de passeport

Copyright de l’image Getty Images

La reine Elisabeth II n'a pas à s'inquiéter de l'obtention d'un passeport car c'est elle qui donne la permission au reste de ses citoyens, elle n'en a pas besoin elle-même.

A lire aussi : Gambie : plus de passeport diplomatique pour Yahya Jammeh

Le saviez-vous ?

185 $US, le passeport Congolais (RDC) est l'un des plus chers en Afrique

VISA & diplomatie : Un visa est un document qui prouve que son détenteur le droit de séjourner dans le pays pour une durée fixée par la loi. Le pays qui reçoit une demande de visa peut le refuser et ainsi empêcher à un ressortissant ou une ressortissante étrangère d'entrer dans le pays.

CEDEAO : La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une organisation intergouvernementale ouest-africaine qui a vu le jour en 1975.

Pays membres :

Bénin

Burkina Faso

Cap-Vert

Côte d'Ivoire

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Liberia

Mali

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

Togo

Image caption .

Rappel

Il est impossible de changer l'apparence du passeport attribué à chaque voyageur.

Le format et l'aspect "stricte" de la photo sont imposés, ainsi que la page sur laquelle le tampon sera apposé.

La couleur de couverture est également imposée par le pays émetteur.