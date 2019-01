Etes-vous plutôt Android ou iPhone ?

Copyright de l’image AFP/Getty Images Image caption L'étude révèle que les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de posséder des iPhones.

Saviez-vous que votre smartphone peut en dire long sur votre personnalité ? Découvrez ce que votre téléphone révèle de vous.

Les utilisateurs d'Android sont plus honnêtes que ceux d'iPhone ; par contre, ces derniers sont plus jeunes et plus ouverts.

Lire aussi:

Elle reçoit 20 iPhone de ses 20 petits-amis

Des chercheurs britanniques ont récemment démontré que le choix de notre smartphone révèle certains aspects de notre personnalité.

En effet, nos smartphones font désormais partie de notre identité. Beaucoup d'entre nous passent plus de cinq heures par jour sur ces appareils.

Qu'est-ce que nos smartphones disent de plus de nous ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption iPhone users are more than twice as likely to be women

Les femmes adorent l'iPhone apparemment car l'étude révèle que les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de posséder des iPhones, sans expliquer pourquoi.

Les utilisateurs d'Android, par contre, sont probablement des hommes plus âgés.

"Il devient de plus en plus évident que les smartphones deviennent une mini version numérique de l'utilisateur", explique Heather Shaw, coauteure principale de l'étude.

Lire aussi:

Poutine : "je n'ai pas de smartphone"

Ceux qui adulent l'iPhone ne sont pas plus riches que les utilisateurs d'Android, selon l'étude ; mais ils sont de plus en plus préoccupés par le fait que leur smartphone est considéré comme l'indicateur de leur statut social.

Ils sont également enclins à afficher des niveaux plus élevés d'émotivité.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le smartphone est considéré comme un indicateur de statut social.

Cette étude a été menée par des chercheurs de l'Université de Lincoln et de l'Université de Lancaster en Grande Bretagne. Ils ont étudié plus de 500 utilisateurs d'Android et d'iPhone, ainsi que leurs attitudes envers leur smartphone.

Les chercheurs ont poussé leur enquête un peu plus loin en construisant un programme informatique capable de prédire le type de smartphone qu'une personne possédait, grâce à des questions.

Le système pouvait prédire le type de téléphone qu'ils avaient dans leur poche environ 70 % du temps.

Media playback is unsupported on your device La folie iPhone X s'empare de la planète

Lire cette vidéo sur l'engouement que suscite l'iPhone: