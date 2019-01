L'explosion d'une boulangerie à Paris fait quatre morts

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les pompiers sont intervenus dans le 9ème arrondissement pour secourir les blessés

Le nombre de victimes d'une présumée explosion de gaz dans le centre de Paris est passé à quatre après que les secouristes ont retrouvé le corps d'une femme dans les décombres.

Deux pompiers et un touriste espagnol ont également été tués dans l'explosion de samedi dans une boulangerie près d'un quartier populaire.

Des dizaines d'autres personnes ont été blessées dans l'explosion, qui a également causé des dégâts dans les rues avoisinantes.

La cause de l'explosion a été considérée comme accidentelle, bien que d'autres explications n'aient pas été exclues, a déclaré le procureur de Paris.

"L'onde de choc particulièrement violente s'est propagée dans les quatre rues adjacentes sur environ 100 m", selon le commandant des pompiers Eric Moulin.

D'importants dommages ont été causés par l'explosion

Une trentaine de pompiers ont participé à la recherche d'une femme déclarée disparue à la suite du sinistre. Le corps retrouvé dimanche était en cours d'identification, a déclaré un porte-parole des pompiers de Paris.

Les efforts de recherche se poursuivront, a-t-il confirmé, bien que les secouristes ne recherchent plus les personnes portées disparues en tant que telles.

Selon les derniers chiffres, neuf personnes ont été grièvement blessées, dont un pompier, et 45 autres ont subi des blessures plus légères, dont six pompiers, souffrant de troubles auditifs ou psychologiques, a-t-il ajouté.

Les travaux se poursuivent pour renforcer les bâtiments touchés par l'explosion, et les habitants "devraient attendre longtemps" avant de pouvoir rentrer chez eux, a-t-il ajouté.

Des voitures ont été renversées par l'explosion.

Une fuite de gaz avait été signalée dans le bâtiment et les pompiers étaient arrivés pour y faire face au moment de l'explosion.

Environ 150 personnes ont été logées dans des logements temporaires en raison des dégâts causés aux bâtiments voisins.

Le Parquet de Paris a annoncé la mort de deux sapeurs-pompiers de 27 et 28 ans qui étaient sur place au moment de l'explosion, appelés pour cette fuite de gaz.

A Madrid, le ministère des Affaires étrangères a annoncé le décès d'une touriste espagnole, qui voyageait avec son mari.

Simon Cartannaz (à gauche) et Nathanael Josselin, les deux pompiers tués dans l'explosion de gaz au centre de Paris

De nombreux Parisiens chauffent leur immeuble ou cuisinent grâce à un réseau de gaz de ville, mais les accidents sont très rares.

Signe du caractère exceptionnel de cet accident, qui a mobilisé quelque 200 pompiers, des hélicoptères de secours se sont posés sur la place de l'Opéra toute proche pour évacuer les victimes de cette spectaculaire explosion, qui s'est produite dans un immeuble du quartier touristique des Grands Boulevards, à proximité du musée Grévin.